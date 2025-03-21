內閣級機構首遭廢 川普將簽命令廢教育部

白宮表示，美國總統川普廿日將簽署一項行政命令，目的在關閉教育部，兌現競選承諾。

路透報導，此舉受到一群民主黨州檢察長挑戰，他們上周提出訴訟，尋求阻止川普政府解散教育部並停止解雇近半職員。

這項命令指示教育部長麥克曼「採取一切必要措施以利關閉教育部，把教育權歸還各州，同時持續確保有效且不間斷地提供美國民眾仰賴的服務、計畫與福利」。

據白宮資料，這項命令也規定任何接受教部剩餘資金的計畫或活動，都不應「推動多元、公平及包容或性別意識形態」。

美媒本月初就有關於這項命令的報導。

川普一再要求廢除教育部，稱這是「一個大騙局」。他在第一個總統任期內曾提議關閉教育部，但國會沒有採取行動。

川普上月表示，他希望教育部立即關閉，但承認需要國會與教師工會支持。教育部預算是由國會決定。

捍衛教育部的人士表示，維持高標準公共教育至關重要，並指控共和黨人試圖推動營利性教育。立即關閉教育部，可能中斷為幼兒園至十二年級學校提供的數百億美元援助以及為大學生提供的學費補助。

川普與親信馬斯克試圖在未經國會批准下解散美國國際開發總署（ＵＳＡＩＤ）等政府計畫與機構，但廢除教育部將是川普首度關閉內閣級機構。

教育部監管美國約十萬所公立學校與三萬四千所私立學校，不過超過八成五的公立學校資金是來自州與地方政府。教育部也負責監管一點六兆美元的學生貸款。