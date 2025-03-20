川普砍向自由亞洲 百名員工慘放無薪假！強制休假通知內容曝

（德國之聲中文網）美國政府資助的自由亞洲電台周三（3月19日）告知數百名在美國的員工，他們將自本周末起無薪休假。總統川普政府此前表示，停止對該機構的資助。

自由亞洲電台發言人馬哈楊（Rohit mahajan）向路透社表示，美國政府此舉「不合法」，該機構正在採取法律行動。自由亞洲電台完全依賴於政府資助。

川普政府周六宣布停止對自由亞洲電台、自由歐洲電台以及美國之音1300多名員工的資金支持。

自由亞洲電台自1996年起對亞洲廣播。人權人士表示，該機構的多語種記者提供了少有的有關專制國家的可靠新聞，包括如維吾爾人等被壓迫少數民族的困境。

馬哈楊表示，自周五起的強制休假主要涉及在美國的全職員工，並將在該機構工作的人數從300餘人減至約75人。

馬哈楊表示，自由亞洲電台正在優先避免讓依賴於工作簽證、特別是在自己國家可能受到迫害的員工受到衝擊。他說，強制休假員工將至少到4月仍有醫保。

路透社見到的一封自由亞洲電台員工收到的強制休假通知中寫道，據估計強制休假結束後員工應可恢復工作。通知補充說：「因為情況一直在變化，我們無法預計強制休假可能持續多久。」

白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）在回覆相關提問時表示：「我們聯邦政府負債超過36萬億美元，總統川普致力於讓政府更高效。我們有信心，重組的努力將加強美國的海外外交努力。」

馬斯克上月在其X平台上呼籲關閉自由歐洲電台和美國之音，稱其為「極端左派瘋人自說自話」。

美國國務卿魯比歐周一被問及有關自由亞洲的事情，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）未表示魯比歐就此事的立場，但稱使用納稅人的錢是一件「嚴肅的事情」。

德國等歐盟國家支持捷克提議 資助自由歐洲電台

自由歐洲電台也一直是克里姆林宮的眼中釘。十個歐盟國家表示願意為該電台提供支持。

捷克的歐洲事務部長德沃拉克（Martin Dvorak）在X平台表示：「歐洲的資助將確保這一關鍵媒體機構的穩定，使其能繼續有批評性和獨立的報導。」

德國、奧地利、瑞典、波羅的海國家等對捷克提出的相關動議表示支持。一份共同聲明中稱，該電台是支持民主、人權、言論自由的重要力量，而這些是歐盟的核心價值。

美國議員批評川普此舉

美國之音、自由亞洲電台等機構的資金切斷，受到美國一些議員的批評。

美國眾議院中國特別委員會民主黨資深成員克裡什納莫提（Raja Krishnamoorthi）表示：「唯一為此歡呼的是世界各地的對手和專制者，當然包括中國和北韓，那裡沒有新聞自由。」

眾議院東亞和太平洋特別委員會的共和黨主席楊·金（Young Kim）也稱讚自由亞洲電台應對中共宣傳的透明的報導。他向China Watch表示：「切斷自由亞洲電台等美國全球媒體平台的資金，違背我們建國的自由原則，拱手將權力讓給中共、北韓等政權。」

中國報紙《環球時報》周一的一篇社論中為美國之音關閉歡呼，稱其為「謊言工廠」。

柬埔寨長期的專職領導人洪森——如今在其子2023年出任首相後擔任參議院主席——在臉書發文稱讚川普的相關舉動，稱「為消除虛假新聞、錯誤信息、謊言、扭曲、煽動以及世界各地的混亂作出主要貢獻」。

負責管理美國之音、自由亞洲電台等媒體機構的美國國際媒體署（USAGM）網站也寫道，其附屬機構的許多記者在「媒體自由持續受到威脅」的國家被監禁。洪森政府2017年就曾逮捕兩名自由亞洲電台記者，並指控其犯有間諜罪。

（路透社、德新社）

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