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衰捲紛爭…反馬斯克潮延燒 特斯拉車主、經銷商資料遭曝光

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
近來針對特斯拉執行長馬斯克的抗議行動愈演愈烈，有地圖網站洩露美國特斯拉車主個資、經銷商與超級充電站位置，還列出據稱與政府效率部員工有關的地址與電話號碼。圖／美聯社
近來針對特斯拉執行長馬斯克的抗議行動愈演愈烈，有地圖網站洩露美國特斯拉車主個資、經銷商與超級充電站位置，還列出據稱與政府效率部員工有關的地址與電話號碼。圖／美聯社

近來針對特斯拉執行長馬斯克的抗議行動愈演愈烈，有地圖網站洩露美國特斯拉車主個資、經銷商與超級充電站位置，還列出據稱與政府效率部員工有關的地址與電話號碼。

美國財經新聞網CNBC報導，川普政府的「政府效率部」（DOGE），現由電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）領導。他持續大力整頓聯邦政府部門，引起民怨。

地圖網站DOGEQUEST自17日上線後，就在網路上廣為流傳，此時警方正在調查一連串針對全美特斯拉站點進行破壞的事件。

DOGEQUEST在其網站上寫道：「如果你正在尋找一輛特斯拉，試圖以噴漆來發揮藝術天賦，那就走出家門吧，不需要地圖！在DOGEQUEST，我們相信人們有權以創意方式表達抗議，只要在舒適的家中動動手就可以找到。」

馬斯克今天回應一則提及DOGEQUEST的推文，寫道：「鼓吹在全國各地破壞特斯拉，這是極端國內恐怖主義。」

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）昨天把近期全美各地特斯拉站點接連遇襲定調為直接對馬斯克的「國內恐怖主義」行為。

在邦迪發布聲明數小時前，1名人士攜帶槍枝和俗稱「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktail）的汽油彈，在拉斯維加斯1處特斯拉站點縱火。

福斯新聞（Fox News）主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）詢問川普，他是否認為對特斯拉的襲擊是「國內恐怖主義」，川普回答說「當然，我是這樣想的」。他今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發布這段採訪影片。

特斯拉 美國 馬斯克

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