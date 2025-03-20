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抹掉軍事傳奇！清洗DEI內容掀民眾怒火 五角大廈給解釋恢復部分網頁

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普第一次執政時，於2017年11月27日在白宮橢圓辦公室會見納瓦霍譯碼員佛萊明．貝蓋（坐著）和湯馬斯．貝蓋（中）。資料照面。美聯社
美國總統川普第一次執政時，於2017年11月27日在白宮橢圓辦公室會見納瓦霍譯碼員佛萊明．貝蓋（坐著）和湯馬斯．貝蓋（中）。資料照面。美聯社

美國國防部與陸軍先前移除了強調納瓦霍譯碼員（Navajo Code Talkers）和其他美洲原住民老兵重要戰時貢獻的網頁，引發公眾抗議、媒體報導與原住民部落譴責後，19日恢復了部分文章與連結。官員表示，這些資料是被錯誤刪除。

美聯社與亞利桑那共和報報導，最初下架動作屬於清除任何提倡多元、平等、共融（DEI）的軍事內容。在川普總統簽發終止聯邦政府DEI計畫的更廣泛行政命令後，國防部刪除了數千個表彰女性和少數族裔群體貢獻的網頁。

根據Axios盤點，川普政府的反DEI清洗抹掉了許多軍事傳奇。除了納瓦霍譯碼員外，棒球運動員兼民權先驅羅賓遜（Jackie Robinson）與幾乎全由第二代日裔美國人組成的美國陸軍第442步兵團等，都有相關網頁一度遭到下架。

另外，華盛頓郵報報導，五角大廈進行DEI清洗期間，也移出了專門表彰1945年《硫磺島升旗》升旗照6位陸戰隊員之一、皮馬印地安人一等兵海耶斯（Pfc. Ira Hayes）的網頁，至今仍未恢復。

根據五角大廈官員說法，納瓦霍譯碼員的資料被錯誤刪除了。發言人奧利亞特（John Ullyot）在聲明中表示，「在極少數的情況下，內容無論是故意還是因為疏忽而被移除，都超出了指令明確列出的範圍，我們指示相關部門，讓他們更正內容，因而表彰我們的英雄們跟他們的美國同胞一起竭誠效力，僅此而已」。

美聯社指出，譯碼員的幾個網頁18日出現了「404 - 找不到網頁」。部分網頁19日已經恢復上線，但任何提到美洲原住民傳統月的網頁仍然無法打開；DEI清洗行動刪除的數千個其他網頁仍然處於離線。

根據納瓦霍國（Navajo Nation）總統奈葛倫（Buu Nygren）發布的聲明，白宮官員知會納瓦霍國，人工智慧（AI）驅動的自動審查程序在尋找含有DEI舉措的內容，導致提到「納瓦霍」的內容被刪除，並指他對解答感到滿意。

奈葛倫說，「我想向納瓦霍族人保證，我們與聯邦官員保持密切聯繫，以確保我們珍重的納瓦霍譯碼員傳奇，永遠不會從美國和納瓦霍歷史抹去」，又指美國各地574個聯邦承認的部族都是主權國家，不受DEI分類界定。這個立場得到其他美洲原住民領袖廣泛支持。

五角大廈 川普 美國

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