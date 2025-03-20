金光閃閃…川普大改裝橢圓形辦公室 新擺一前總統肖像含深意
美國總統川普重新裝潢白宮橢圓形辦公室，不僅反映他金光閃閃的個人風格，也透過展示前總統波爾克的肖像與美國灣地圖，傳達嚴肅的政治訊息。
法新社報導，川普（Donald Trump）以鍍金獎盃和有川普字樣的鍍金紙鎮裝飾橢圓形辦公室（Oval Office），還用前任總統們的肖像填滿牆上幾乎每一寸空間。
但川普誇張的重新裝潢背後也有嚴肅的政治訊息。展示前總統肖像的牆面新增了19世紀美國總統波爾克（James Polk）的畫像，他執政時美國歷經其最大規模的領土擴張時期。
在川普公開談論兼併格陵蘭、收回巴拿馬運河、接管加薩走廊（Gaza Strip），因此引起盟邦擔憂之際，掛出波爾克肖像顯然具有政治上的象徵意義。
標出「美國灣」（Gulf of America）的大幅地圖近日也在橢圓形辦公室永久展示。川普先前將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為美國灣。
據報川普甚至計劃重鋪著名的白宮玫瑰花園（RoseGarden），使其更像他在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）居所那樣的露臺風格。
川普因涉嫌試圖推翻2020年總統大選結果而於2023年在喬治亞州拍下的口卡照（mug shot，司法檔案照），也以小報頭版形式，用金色相框裱褙掛在橢圓形辦公室外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言