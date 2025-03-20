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金光閃閃…川普大改裝橢圓形辦公室 新擺一前總統肖像含深意

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普重新裝潢白宮橢圓形辦公室，反映他金光閃閃的個人風格。圖／歐新社
美國總統川普重新裝潢白宮橢圓形辦公室，反映他金光閃閃的個人風格。圖／歐新社

美國總統川普重新裝潢白宮橢圓形辦公室，不僅反映他金光閃閃的個人風格，也透過展示前總統波爾克的肖像與美國灣地圖，傳達嚴肅的政治訊息。

法新社報導，川普（Donald Trump）以鍍金獎盃和有川普字樣的鍍金紙鎮裝飾橢圓形辦公室（Oval Office），還用前任總統們的肖像填滿牆上幾乎每一寸空間。

但川普誇張的重新裝潢背後也有嚴肅的政治訊息。展示前總統肖像的牆面新增了19世紀美國總統波爾克（James Polk）的畫像，他執政時美國歷經其最大規模的領土擴張時期。

在川普公開談論兼併格陵蘭、收回巴拿馬運河、接管加薩走廊（Gaza Strip），因此引起盟邦擔憂之際，掛出波爾克肖像顯然具有政治上的象徵意義。

標出「美國灣」（Gulf of America）的大幅地圖近日也在橢圓形辦公室永久展示。川普先前將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為美國灣。

據報川普甚至計劃重鋪著名的白宮玫瑰花園（RoseGarden），使其更像他在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）居所那樣的露臺風格。

川普因涉嫌試圖推翻2020年總統大選結果而於2023年在喬治亞州拍下的口卡照（mug shot，司法檔案照），也以小報頭版形式，用金色相框裱褙掛在橢圓形辦公室外。

川普 美國 辦公室

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