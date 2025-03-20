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忘記幫寵物帶登機文件 狠心飼主竟將狗「活活淹死」搭機離去

聯合新聞網／ 綜合報導
女子帶狗登機忘帶文件，竟直接把狗溺斃。示意圖，非當事動物。圖片來源／ingimage
女子帶狗登機忘帶文件，竟直接把狗溺斃。示意圖，非當事動物。圖片來源／ingimage

美國佛州一名女子因為忘記帶寵物登機文件，為了方便行事，竟將自己的寵物犬帶到機場廁所溺死。女子行兇後若無其事登機，後來清潔人員在廁所發現狗屍，才讓整起事件曝光。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在奧蘭多國際機場（Orlando International Airport）。57歲的勞倫斯（Alison Agatha Lawrence）在2024年12月16日準備搭機時，被美國運輸安全管理局（TSA）人員攔下。

負責人員告訴她，如果沒有申請相關文件，就不能帶狗登機，沒想到勞倫斯聽到這個消息後，不是聯繫家人或朋友來接走狗狗，反而是把狗帶進安檢前的女廁，親手將牠溺死。

機場員工隨後發現這隻已經失去生命跡象的狗狗，立刻報警處理。不過當時勞倫斯已經登機離開。警方調查後，在佛州克萊蒙特（Clermont）將她逮捕。她被控犯下重罪動物虐待罪（felony animal abuse），在被捕同日支付5,000美元（約新台幣16萬元）保釋金後獲釋。

航空公司雖然允許旅客攜帶寵物登機，但通常需要符合相關規定，其中包含獸醫開立的健康證明或疫苗接種證明，以確保寵物健康狀況良好，適合登機。

部分航空公司雖然接受帶寵物進機艙，但要使用符合規範尺寸的寵物籠，並且放置在前方座位下方。但大多數航空公司都只接受以托運方式，讓寵物待在貨艙搭機。

除此之外，要攜帶寵物搭機，還必須確認目的地相關動物入境法規，各國對不同動物出入境有不同的檢疫規定，乘客必須要預先準備相關文件，確保符合相關法律規範。

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