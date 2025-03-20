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失去言論自由？科學家手機遭查「曾批評川普政府」 竟被美國拒絕入境

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏和美國總統川普2月24日在白宮會面。資料照片。路透
法國總統馬克宏和美國總統川普2月24日在白宮會面。資料照片。路透

法國高等教育和研究部長巴提斯特（Philippe Baptiste）表示，一名法國科學家本月被拒絕入境美國，原因是機場移民官搜查他的手機，發現他曾批評川普政府的簡訊。

衛報與LBC 19日報導，巴提斯特日前向法新社發出一分聲明，並經世界報（Le Monde）刊登。巴提斯特在聲明中表示，他「憂慮地得知」，一名受法國國家科學研究中心（CNRS）委派前往休士頓參加會議的法國研究人員被拒絕入境美國，隨後被驅逐出境。

巴提斯特說，「美國當局採取這項措施，是因為該研究人員手機包含與同事和朋友的交流，他在其中表達對川普政府研究政策的個人意見」。

巴提斯特表示，「言論自由、自由研究和學術自由是我們將繼續自豪維護的價值觀。我將在尊重法律的前提下，捍衛所有法國研究人員忠於這些價值的權利」。

這起事件發生在9日，地點是德州休士頓的喬治布希國際機場，美國邊防官員將這名法國太空研究人員叫到一邊進行詢問，隨機選中他進行搜查，並且將人帶進了一間側房，個人手機與工作電腦遭到搜查，發現討論川普對科學家待遇的訊息。

美國當局指控該位法國研究人員發出「仇恨和陰謀訊息」，交流「反映了對川普的憎恨，可以稱為恐怖主義」。據報當事人還被告知將被聯邦調查局（FBI）調查，但在被驅逐前獲悉「指控被撤銷」。當事人的專業和個人設備據報被沒收，隔天被遣返回歐洲。

美國國土安全部沒有立即回應置評請求。目前尚無法立即確認這名研究人員原本計畫參加什麼會議，但2025年月球與行星科學研討會（LPSC 2025）定於10日至14日在休士頓郊外的伍德蘭市舉行。

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