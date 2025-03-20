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超速女神！20歲正妹被逮「完美嫌犯照」瘋傳 網搶付保釋金

聯合新聞網／ 綜合報導
女子因為超速被逮，反而意外爆紅。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子因為超速被逮，反而意外爆紅。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國喬治亞州一名女大生因超速被捕，她在被逮捕時拍下的「完美嫌犯照」意外在網路上爆紅，被網友封為「最美嫌犯」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在今（2025）年3月8日。當天20歲的女大學生莉莉（Lily Stewart）開車要到密利吉維爾（Milledgeville）參加朋友的生日派對，結果卻不慎超速。

莉莉回憶說，當時警察剛好開車從對向過來，於是把她攔下。警察告訴她已經超速了，接著給她一張罰單。沒想到她準備重新上路時，不小心又因為太緊張，踩了油門再次超速，結果這次警察就直接將她上銬逮捕。

莉莉被帶回警局以後，依照規定拍攝了嫌犯大頭照，沒想到這張照片開始在社群媒體上瘋傳。照片中她笑容燦爛、搭配剛好的妝容，讓不少網友開玩笑說「怎麼可以抓美國小姐！」有網友說：「不管她做了什麼，我的心告訴我她是無辜的」，甚至還有熱心網友直接喊話：「她的保釋金多少？我來付！」

對於超速意外被逮引發關注，莉莉表示她自己也覺得「超好笑」。她解釋，自己當時要去參加朋友的生日派對，所以妝髮才會看起來特別用心。她沒想到自己只是被逮捕拍了張嫌犯照，竟然會意外爆紅。

這場因超速而起的意外風波，雖讓她短暫進了警局，卻也意外讓她成為社群媒體上的「超速女神」。

大學生 派對 罰單 美國 警察

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