川習會登場前 弄清川普想要什麼成中國難題

美國總統川普日前指中國國家主席習近平在「不久的將來」會訪美，北京則僅稱「沒有可發布的訊息」。分析稱，「川普想要什麼」、「如何讓川普聽到中國想傳遞的訊息」，是北京目前的難題。

川普拋出這項訊息後，外界高度關注「川習會」舉辦的時間點，華爾街日報指兩人有意6月舉行「生日高峰會」，南華早報則稱川普最快4月訪中。中國外交部發言人毛寧日前對此事回應時則僅說「沒有可以發布的信息」。

紐約時報中文網表示，習近平到訪事關重大，而在任何形式的「川習會」舉行前，中國需為兩個迫切問題找到答案，包括「川普想要什麼？」以及「中國政府能與美國政府中的什麼人談，才有可能讓川普聽到他們想傳遞的訊息？」

為了找到答案，中國上個月派出學者前往美國，與川普政府官員及美國外交政策專家舉行非正式外交會談。一些學者說，中國政府越來越擔心一直以來和他們打交道的美國國務院和國家安全委員會官員並未將中國的訊息傳達給川普，「因為這些人不屬於川普的核心圈子」。

與此同時，中國也一直公開表示有意進行對話。中國商務部長王文濤曾表示日前致信美國商務部長和美國貿易代表邀請舉行會晤。

報導提及，中國想讓川普取消關稅、鬆綁美國對中國技術出口以及中國在美投資的限制，並且擔保不會在台灣議題上激怒北京。中國也想知道，川普希望從與中國可能達成的貿易協議中得到什麼。

另一方面，中國一直試圖不在川普政府面前讓步，例如對美國農產品進口加徵關稅以作為反制。一名中國官員表示，無論美國想打「關稅戰、貿易戰或任何其他類型的戰爭，我們都準備好戰鬥到底」。

中國也認為，在川普有機會對中國商品徵收更多關稅之前有必要舉行一次高層會晤。北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍指出，能否在機會消失前採取足夠迅速的行動是主要挑戰。

即便雙方順利達成協議，另一個更難的問題可能浮現。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示，川普政府可能希望中國從美國購買更多產品，但從北京的角度來看，美國沒有那麼多產品可賣。

不過，孫韻也提到，「川普也許正在等待時機，以便為未來與中國的談判積累籌碼，先與其他貿易夥伴打交道，同時讓中國人『自己著急去吧』。」