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魏哲家見川普代表美國挺台？ 魯比歐：台灣現狀不應被武力改變

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國務卿魯比歐19日接受知名廣播節目主持人修伊特電話專訪，談及中共政權及台海情勢等議題。美聯社
美國國務卿魯比歐19日接受知名廣播節目主持人修伊特電話專訪，談及中共政權及台海情勢等議題。美聯社

美國國務卿魯比歐19日接受知名廣播節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）電話專訪，兩人討論中共政權及台海情勢等議題。當被問及能否阻止中國領導人習近平的攻台野心、台積電對美國加碼投資是否代表美國決心支持台灣？魯比歐回應：「美國的政策目前與以往相同，保持一致。台灣不該受到武力威脅，川普總統也同意這點，不會有任何改變。」

修伊特提出目前的世界觀，稱中國崛起已對許多國家產生影響，是目前美國最大的對手，對於美國構成許多威脅。對此，魯比歐表示贊同並說，「中國相信自己正向全世界最強大國家的路上，這是無可避免的，只是時間問題。」

魯比歐說，中國現在是一個富有且強大的國家，將會持續下去。「我們必須與他們保持接觸，因為不這樣做是不負責任的。但同時也要確保，我們不會過度依賴中國，特別是在需要的關鍵資源和技術面。」

被問及美國能否阻止習近平攻擊台灣，魯比歐說，這是很難回答的問題，但他認為可以拖延及嚇阻，方法是讓奪取台灣的代價高於習近平所認為的益處。

他指出，習近平希望奪回台灣成為他掌權時期的「代表性成就」。因此，這是非常微妙的局勢。美國的政策維持不變，不認為應該透過暴力或脅迫來改變現狀。

修伊特提到台積電董事長魏哲家日前在白宮會見川普「是件大事」，詢問魯比歐這是否代表美國決心支持台灣？

魯比歐回應，「我們的政策與以往相同，保持一致。我們認為，台灣的現狀不該受到武力、脅迫或任何方式的強迫而改變，這是美國的政策，也是美國一直秉持的政策。川普總統的政策也是如此，而且這將是他任期內會延續的政策，他非常認真。」

川普 美國 習近平

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