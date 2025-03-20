剛果總統主動致函川普：想要關鍵礦物嗎？幫忙擊退叛軍可交換

剛果民主共和國的總統齊塞格蒂（Felix Tshisekedi）向美國總統川普提議，幫中非這個飽受戰爭蹂躪的國家擊敗強大的國內叛軍，就能換取美國高科技公司需要的礦產。

華爾街日報報導，齊塞格蒂在2月8日寫給川普的一封信裡，為川普幾天前成立的美國主權財富基金提供採礦機會。

根據華爾街日報看到的信函內容，齊塞格蒂說：「您的當選為美國帶來黃金時代。我們達成合作夥伴關係，透過剛果獲得鈷、鋰、銅和鉭等關鍵礦物，將為美國提供戰略優勢。」

交換條件是，他要求與川普簽訂「正式安全協定」，由美國協助剛果軍隊擊敗叛亂組織M23，M23最近擊潰了剛果軍隊、聯合國部隊和私人傭兵，並占領剛果礦產豐富的東部主要城市。信裡沒有具體說明想要什麼樣的軍援。

與此同時，齊塞格蒂正與創辦私人軍事公司黑水（Blackwater）的川普盟友普林斯（Erik Prince）進行談判。如果談判成功，普林斯據悉將協助剛果政府，確保能從採礦作業課徵稅收。