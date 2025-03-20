快訊

南港LaLaport今天開幕！ 哈利波特入店搶先預約 樓層規劃、人氣品牌、開幕美食優惠一次看

港澳台居民來往大陸 即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

社群禁令／兒少性剝削案3年飆2倍 演算法有如精準餵毒

聽新聞
0:00 / 0:00

法國干邑業或面臨「雙關稅」困境！法外長下周四訪陸

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）計畫於27、28日對大陸進行2天的訪問。（路透資料照）
法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）計畫於27、28日對大陸進行2天的訪問。（路透資料照）

法國國家干邑行業管理局（BNIC）負責人19日透露稱，法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）計畫於27、28日對大陸進行2天的訪問，並再次呼籲緩解歐洲與中國大陸之間的貿易緊張局勢。

法廣19日指，法國的干邑行業已陷入了2場不同的國際貿易爭端：一場是歐盟與中國大陸之間的爭端，另一場是歐盟與美國川普政府之間的爭端。法國國家干邑行業管理局主席莫里永（Florent Morillon）在記者會上指，「我們在這場貿易爭端中成為了人質。」

莫里永稱，如果找不到解決爭端的辦法，意味著該地區70%的工作崗位和生態系統將被摧毀。莫里永還為LVMH集團旗下的軒尼詩工作，該公司是法國最大的干邑生產商。

另外，一位法國外交人士證實，法國外長巴霍將於下周前往亞洲，訪陸前將在印尼和新加坡停留。莫里永指，美國和中國大陸都是法國干邑最重要的2個市場，占總銷售額的70%。

先前歐盟27國投票決定對陸製電動汽車徵收關稅後，大陸對從歐盟進口的白蘭地實施了臨時反傾銷措施，嚴重打擊了法國西部生產的高端白蘭地的銷售。BNIC代表稱，如果貿易爭端得不到解決，這些措施可能會在下月成為最終措施。

另外，川普上周威脅要對從歐洲進口的葡萄酒、干邑和其它酒類徵收200%的關稅。莫里永警告，「200%的關稅意味著，我們在美國1瓶都賣不出去」。BNIC於19日表示，去年干邑對美出口額約為10億歐元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歐盟 法國

延伸閱讀

半導體業籲制定歐盟晶片法2.0 台灣成範例

中美將在WTO磋商關稅紛爭 大陸、加拿大兩國上告 美方準備商談

中歐再增貿易摩擦 歐盟對中國己二酸反傾銷調查

法國攻擊犬飼主肇事重懲 政府：民眾不應承受恐懼

相關新聞

當國安考量成國際趨勢：台灣的跨境投資監理制度，與台美合作前景

美國總統川普（Donald J. Trump）展開第二任期以來，華府已宣布多項外國對美的重大投資計畫。從石油大國沙烏地阿拉伯承諾投注6000億美元，到日本製鐵（Nippon Steel）透露對美國鋼鐵（U.S. Steel）進行大規模投資，再到台積電宣布逾千億美元的赴美投資案，這一系列來自外國政府或跨國企業的鉅額投資，反映川普政府透過吸引外資促進美國經濟成長的政策方向。

川普白宮橢圓形辦公室大改造：整屋「黃金至上」、畫像倍增

美國總統川普自1月20日上任以來，不僅推出一連串新政策對聯邦機構進行改革，就連白宮橢圓形辦公室也要進行「大改造」：牆上掛滿肖像畫、取健怡可樂（Diet Coke）的按鈕，還有擺滿各種金光閃閃的家具。

法國干邑業或面臨「雙關稅」困境！法外長下周四訪陸

法國國家干邑行業管理局（BNIC）負責人19日透露稱，法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）計畫於27、28日...

美各地特斯拉站點遇襲 司法部定調國內恐攻

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）把近日全美各地特斯拉站點接連遇襲定調為直接對馬斯克（Elon Musk）的「國內恐...

洛時：川普交易式外交 正重塑美中台關係

「洛杉磯時報」今天報導，川普的外交風格重視利益交換，主打「美國優先」，把關稅當作經濟施壓手段，正在重塑美國、中國及台灣的...

白宮：川普20日將簽署行政命令關閉教育部

白宮今天表示，美國總統川普明天將簽署一項期待已久的行政命令，目的在關閉教育部，兌現一大競選承諾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。