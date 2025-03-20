洛時：川普交易式外交 正重塑美中台關係

「洛杉磯時報」今天報導，川普的外交風格重視利益交換，主打「美國優先」，把關稅當作經濟施壓手段，正在重塑美國、中國及台灣的三邊關係。

報導標題為「川普交易式外交正在重塑美國-台灣關係」，搭配照片是美國總統川普3日在白宮，與台積電董事長魏哲家見面時，兩人握手的畫面。

報導指出，美國長期以來，在維繫台灣與中國之間的微妙關係當中，扮演重要角色。但川普第2任期，採取「交易式」（transactional）外交風格，可能改寫美中台三邊的遊戲規則。

報導舉例，川普重視利益交換的外交風格，使得原本長期以來，為了維持和平而建立的共識，如今也成為談判的議題。例如川普政府主張，台灣國防預算應該提高至國內生產毛額（GDP）的10%；川普也曾批評台積電搶走美國生意。

報導引述智庫「美國台灣觀測站」董事葉介庭說法指出，「川普就職之後，他的對話重點已經從民主、人權等共享價值觀，轉向談判能力。」

報導指出，川普重視利益交換的作風，諸如美國在烏克蘭戰爭上的態度轉變，擴大了台灣民眾的擔憂，害怕遭到美國遺棄；也讓部分台灣民眾開始思考，台灣在多大程度上能夠依靠美國，美國又會要求台灣如何回報？

但報導也指出，美國政府儘管主張，台灣應該增加國防預算；但川普提名的國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）也強調，美國應將重心放在對抗中國的軍事影響力擴張，如果台灣落入中國之手，「這將對美國利益造成災難性的影響。」

國防安全研究院助理研究員鍾志東提出三點建議，認為台灣面對這樣的局勢，首先不要與川普正面衝突，其次是延遲並等待局勢變化，與此同時，與川普保持互動、進行談判。

鍾志東指出，過去10年美中關係惡化，使台灣重要性提升，他認為台灣無論作為亞太區域的防禦堡壘或是半導體技術的領先者，重要地位在未來4年不會輕易改變。

他認為，儘管川普政策充滿不確定性，讓所有人焦慮觀望，但不必過度悲觀或過度樂觀，關鍵在於必須找到與川普政府全球戰略的緊密連結方式。