川普白宮橢圓形辦公室大改造：整屋「黃金至上」、畫像倍增

美國總統川普自1月20日上任以來，不僅推出一連串新政策對聯邦機構進行改革，就連白宮橢圓形辦公室也要進行「大改造」：牆上掛滿肖像畫、取健怡可樂（Diet Coke）的按鈕，還有擺滿各種金光閃閃的家具。

自他重返白宮近八週以來，橢圓形辦公室牆上懸掛的畫作數量增加1倍，櫃子和牆面上都裝飾著旗幟、雕像和飾品。

不僅在家裏，川普在辦公室也要大行「黃金至上」之道：壁爐架子上有新的鍍金小雕像、壁爐上有圓形浮雕、邊桌擺上金鷹雕像、門上掛的是鍍金洛可可式鏡子、大門口上方的山牆上則安放著從川普佛州私人豪宅海湖莊園（Mar-a-Lago）運來的金色小天使，就連走廊盡頭電視的遙控器都是鍍金。

與歷任總統不同，川普將橢圓形辦公室裝飾得過於具有個人風格：咖啡桌上擺著一塊印有「川普」（TRUMP）的金色鎮紙，背後的小桌上擺有FIFA大力神盃的複製品、川普和父母的合照相框，一旁的架子上擺的是被改名「美國灣」（The Gulf of America）的「墨西哥灣」地圖。

白宮橢圓辦公室桌上有一塊印有「川普（TRUMP）」的金色鎮紙。歐新社

據稱，川普還打算為玫瑰園重鋪草坪，效法海湖莊園改建露台式座位區；而且規劃在南草坪（South Lawn）興建國宴廳，仿照海湖莊園宴會廳（靈感來自法國凡爾賽宮鏡廳Hall of Mirrors at Versailles）。

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文章授權轉載自《香港01》