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美教師工會控告教育部 理由是這個

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國教師工會AFT向法院提起告訴，控告美國教育部上月取消多項嘉惠數百萬學貸貸款人的還款計畫。 美聯社
美國教師工會AFT向法院提起告訴，控告美國教育部上月取消多項嘉惠數百萬學貸貸款人的還款計畫。 美聯社

全美第二大教師工會「美國教師聯盟」（AFT）18日向法院提起告訴，控告美國教育部上月取消多項嘉惠數百萬學貸貸款人的還款計畫。

CNBC報導，AFT對教育部提告的理由在於，該機關將一些採用以收入為基準的學貸還款（income-driven repayment，IDR）計畫，以及在線上整合不同學貸的申請機制，從該機構的網站上撤下，讓數百萬學貸貸款人喪失一些對他們至關緊要的還款選項。

美國聯邦第八巡迴上訴法院上月裁定，將拜登政府時期所設置、2023年上路的「有價值的教育儲蓄計畫」（SAVE）新IDR學貸償還計畫，以及其他IDR計畫下的學貸豁免方案下架。

美國國會在1990年代首創以收入為基準的學貸還款計畫，讓聯邦學貸貸款人更有能力還款。這類計畫依據每位貸款人可支配所得的一定比率，設定每月還款上限，而且一般會在20-25年後取消任何剩餘的債款。

根據高等教育專家Mark Kantrowitz，截至去年9月，全美有1,200萬人加入IDR還款計畫。

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