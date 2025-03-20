甘迺迪遇刺檔案 完整公開

華爾街日報報導，美國川普政府十八日完整公開前總統甘迺迪遇刺調查檔案，釋出超過三萬頁機密和審查限制記錄，可能進一步揭露古巴或蘇聯官員是否知道暗殺計畫，以及美國中情局是否忽視槍擊案前幾個月的警告跡象。儘管如此，專家普遍認為新公布的文件不會推翻最初的調查結果，即殺手歐斯華是單獨犯案。

這些一九六○年代的檔案包含已褪色的打字機文字和手寫註解，還有一些文件可見模糊的「機密」印記。

一九六四年負責調查的「華倫委員會」認定，當年四十六歲的甘迺迪是遭美軍前陸戰隊員歐斯華刺殺，且是單獨作案。先前公開文件，已揭露中情局和聯邦調查局（FBI）隱瞞歐斯華與蘇聯及古巴官員互動；歐斯華動手前曾叛逃俄羅斯又回到美國，之後試圖申請簽證逃往古巴。

華爾街日報提到，當年官方結論並未平息外界各種臆測，一些陰謀論甚至認為美國政府是幕後主使。這些陰謀論包括當時的副總統詹森與中情局和黑手黨聯手暗殺甘迺迪，因為甘迺迪對美國介入越南持懷疑態度。儘管沒有證據證實這些說法，但中情局未向華倫委員會提供其行動關鍵訊息，變相助長陰謀論。

這次公開的資料，尤其是與歐斯華有關的文件，可能會揭示更多關於他與蘇聯及古巴官員互動的細節。

過去解密的FBI檔案顯示，甘迺迪遇刺前幾個月，歐斯華曾試圖叛逃到古巴，並向古巴駐墨西哥城使館申請簽證。據說在申請被拒絕後，歐斯華怒吼要殺死甘迺迪。時任古巴領導人卡斯楚也得知這起事件。

歐斯華曾叛逃至蘇聯，但後來返回美國。根據一份中情局報告，歐斯華也曾接觸蘇聯駐墨西哥城使館，要求協助他取得簽證。新公開的文件揭露，中情局透過電話竊聽第一時間取得這個情報，但對華倫委員會「善意隱瞞」，原因跟中情局試圖暗殺卡斯楚有關，不想讓監聽能力曝光。

歷史學者認為，甘迺迪遇刺成為美國「深層政府」說法起源，後來對川普崛起產生重要影響。