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清掃對手？FTC唯2民主黨委員遭川普解雇 當事人喊告轟「腐敗」

中央社／ 舊金山18日綜合外電報導
美國總統川普已將聯邦貿易委員會（FTC）中僅有的兩名民主黨委員解雇，為共和黨在這個獨立監管機構中任命忠誠者敞開大門。 路透社
美國總統川普已將聯邦貿易委員會（FTC）中僅有的兩名民主黨委員解雇，為共和黨在這個獨立監管機構中任命忠誠者敞開大門。 路透社

白宮表示，美國總統川普已將聯邦貿易委員會（FTC）中僅有的兩名民主黨委員解雇，為共和黨在這個獨立監管機構中任命忠誠者敞開大門。

法新社報導，聯邦貿易委員會的主要功能是保護美國公眾免受欺騙或不公平商業行為侵害。

一名不願透露姓名的白宮官員證實，聯邦貿易委員會委員貝多亞（Alvaro Bedoya）和史勞特（RebeccaKelly Slaughter）已被解雇。

聯邦貿易委員會由5名委員組成，通常代表兩個主要政黨。

貝多亞在社群平台X貼文說：「總統非法解雇了我。這就是腐敗，簡單明瞭。」

貝多亞在貼文中，矢言要就解雇事件「讓總統在法庭上見」。

共和黨 川普 忠誠 民主黨 白宮 美國 裁員

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