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支持巴勒斯坦被川普逮捕驅逐 哥大示威領袖首發聲：我是政治犯

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
哥倫比亞大學的巴勒斯坦研究生哈里爾因參與支持巴勒斯坦的抗議活動，而被美國總統川普政府逮捕並尋求驅逐出境，他今天稱自己為政治犯，這是他被捕以來首度直接評論。 美聯社
哥倫比亞大學的巴勒斯坦研究生哈里爾因參與支持巴勒斯坦的抗議活動，而被美國總統川普政府逮捕並尋求驅逐出境，他今天稱自己為政治犯，這是他被捕以來首度直接評論。 美聯社

哥倫比亞大學的巴勒斯坦研究生哈里爾因參與支持巴勒斯坦的抗議活動，而被美國總統川普政府逮捕並尋求驅逐出境，他今天稱自己為政治犯，這是他被捕以來首度直接評論。

路透社報導，多個人權團體譴責美國政府拘留永久居民哈里爾（Mahmoud Khalil），是侵犯言論自由和正當法律程序。100多名美國聯邦眾議院民主黨議員在致共和黨總統川普政府的一封信中，質疑拘留的合法性。

司法部的律師說，30歲的哈里爾會被驅逐出境，是因為國務卿盧比歐（Marco Rubio）認為哈里爾在美國的存在，可能會產生「不利的外交政策後果」。

哈里爾在今天公開的一封信中說：「我叫哈里爾，我是一名政治犯。」

哈里爾在信中說：「我被捕的直接原因是我行使言論自由權，因為我主張建立自由的巴勒斯坦，並結束在加薩（Gaza）的種族滅絕。這場種族滅絕於昨天晚間全面恢復。」他指的是以色列最近再度對加薩發動襲擊，當地政府說，這次襲擊造成400多名巴勒斯坦人死亡。

哈里爾的律師敦促立即釋放他。哈里爾去年成為美國合法永久居民。他的妻子懷孕8個月。

哈里爾8日被捕，在美國不同城市引發抗議活動，今天在紐約市，有數百人聚集在時代廣場要求釋放他。

哈瑪斯（Hamas）2023年10月跨境攻擊以色列引發加薩戰爭，支持巴勒斯坦人士在美國大學校園抗議以色列在加薩發動戰爭。川普矢言要將這些人驅逐出境。

學運 川普 巴勒斯坦 移民 美國

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