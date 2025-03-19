美法官以平等原則為由 暫緩執行跨性別者從軍禁令

美國聯邦法官今天以平等原則為由，暫緩執行川普政府的跨性別人士從軍禁令。這一步打擊了總統川普施政方針，即使只是暫時的。

法新社報導，聯邦法官雷耶斯（Ana C. Reyes）根據美國獨立宣言（US Declaration of Independence）當中「人人生而平等」原則，擱置了川普1月底針對跨性別人士不得從軍所發布的命令。

然而，法院的裁決也要等到3月21日才執行，讓政府有時間再往上申訴。

儘管如此，法院裁決仍對川普政府造成打擊；川普2.0政府上任之後，把撤銷對少數群體的保護措施列為首要之務。

川普1月27日的行政命令寫到，「表達不同於個人性別的虛假『性別認同』，不符合服役所需的嚴格標準」。

川普上任後，同時宣布美國政府只承認「不可改變的」兩種性別，也就是男性與女性。

美軍總數達200萬左右，跨性別人士估計約有1萬5000人。

雷耶斯發布裁決時，在批評禁止跨性別美國人士從軍這部分用字格外強硬，實屬罕見。

法官寫道：「這道軍事禁令充滿了敵意，充斥著藉口。用字遣詞上毫不掩飾地貶低他人，政策本身汙衊跨性別人士條件不符，所得結論與事實毫無關聯。」

這位法官說，川普「本可制定一項政策，既能滿足國家擁有蓄勢待發軍隊的需求，也能保全美國人民的平等保障權。他們仍然可以制定一個平衡這兩個要素的政策，只不過，這道軍事禁令並非這樣的一個政策」。

法官今天的裁決，是回應由一組跨性別人士提出官司。原告有些正在軍中服役，有些有意從軍，他們聯手透過法律途徑挑戰川普這道行政命令。