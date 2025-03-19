快訊

影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑

為了吃到飯拚盡全力！浪貓「狗尿尿姿勢走路」路人看傻：那外八是怎回事

喊了23年要動了！汐東捷運線明天開工 預計2032年完工

美法官以平等原則為由 暫緩執行跨性別者從軍禁令

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國聯邦法官今天以平等原則為由，暫緩執行川普政府的跨性別人士從軍禁令。這一步打擊了總統川普施政方針，即使只是暫時的。

法新社報導，聯邦法官雷耶斯（Ana C. Reyes）根據美國獨立宣言（US Declaration of Independence）當中「人人生而平等」原則，擱置了川普1月底針對跨性別人士不得從軍所發布的命令。

然而，法院的裁決也要等到3月21日才執行，讓政府有時間再往上申訴。

儘管如此，法院裁決仍對川普政府造成打擊；川普2.0政府上任之後，把撤銷對少數群體的保護措施列為首要之務。

川普1月27日的行政命令寫到，「表達不同於個人性別的虛假『性別認同』，不符合服役所需的嚴格標準」。

川普上任後，同時宣布美國政府只承認「不可改變的」兩種性別，也就是男性與女性。

美軍總數達200萬左右，跨性別人士估計約有1萬5000人。

雷耶斯發布裁決時，在批評禁止跨性別美國人士從軍這部分用字格外強硬，實屬罕見。

法官寫道：「這道軍事禁令充滿了敵意，充斥著藉口。用字遣詞上毫不掩飾地貶低他人，政策本身汙衊跨性別人士條件不符，所得結論與事實毫無關聯。」

這位法官說，川普「本可制定一項政策，既能滿足國家擁有蓄勢待發軍隊的需求，也能保全美國人民的平等保障權。他們仍然可以制定一個平衡這兩個要素的政策，只不過，這道軍事禁令並非這樣的一個政策」。

法官今天的裁決，是回應由一組跨性別人士提出官司。原告有些正在軍中服役，有些有意從軍，他們聯手透過法律途徑挑戰川普這道行政命令。

川普 美國 跨性別

延伸閱讀

川普與普丁通話結束：協議烏俄停止攻擊能源設施30天，和平前景仍遠

川普籲彈劾法官 最高院首席大法官罕見公開譴責

美俄通話兜不攏！普亭稱要求停止援烏 川普：根本沒說過

影／川普提高鋼鐵關稅至25% 劉鏡清：對台灣有利

相關新聞

3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

華爾街日報報導，美國川普政府於18日完整公開前總統甘迺迪遇刺調查檔案，釋出超過3萬頁的機密和審查限制記錄，可能進一步揭露...

遵法院令 聯邦復職2.4萬名試用員工

在兩名聯邦法官上周命令川普政府暫時恢復所有被解雇的試用期員工職位之後，川普政府17日提交法庭的文件顯示，各聯邦政府機關正...

法官裁決阻馬斯克和DOGE關閉USAID 稱此舉恐違憲

美國一名聯邦法官今天阻擋億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與政府效率部採取更多措施關閉美國國際開發總署，稱他們關閉這個...

川普籲彈劾法官 最高院首席大法官罕見公開譴責

美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）今天罕見地就總統川普要求彈劾聯邦法官一事公開譴責，川普與司法部門...

買單太多！台積供應商JX金屬上市首日漲6% 說明晶片股仍具吸引力

為台積電（2330）和英特爾等客戶提供關鍵半導體材料的JX金屬，上市首日在東京證交所大漲6%，顯示投資人對晶片相關股票仍...

俄襲烏民生設施 澤倫斯基：形同拒絕停火協議

俄羅斯對烏克蘭民生基礎設施發動新一輪攻擊後，烏克蘭總統澤倫斯基（Vlodymyr Zelenskyy）今天指控俄羅斯總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。