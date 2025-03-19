法官裁決阻馬斯克和DOGE關閉USAID 稱此舉恐違憲

美國一名聯邦法官今天阻擋億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與政府效率部採取更多措施關閉美國國際開發總署，稱他們關閉這個對外援助機構之舉可能違反美國憲法。

路透社報導，馬里蘭州聯邦地區法官西奧多．莊（Theodore Chuang）作出初步裁決，諭令總統川普的顧問馬斯克與他率領的政府效率部（Department ofGovernment Efficiency）恢復正職與約聘員工進入美國國際開發總署（U.S. Agency for InternationalDevelopment, USAID）電腦系統的權限，包括數以千計被休假的員工。這項裁決是回應USAID現任與前任職員提出的訴訟，這是因快速解散USAID懸而未決的數個訴訟之一。

州民主捍衛者基金（State Democracy DefendersFund）執行主席、此案26名匿名原告的律師艾森（Norm Eisen）表示：「對馬斯克與他的政府效率部攻擊國際開發總署、美國政府與憲法上，今天的裁決是一項重大勝利。」

白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示：「離經叛道的法官正在顛覆美國人民的意願，試圖阻止總統川普執行他的施政方針。川普政府將對這個誤判提出上訴，並反擊所有侵犯權力分立的激進法官。」

共和黨籍的川普在上任首日即下令凍結所有美國對外援助90天，並審查援助計畫是否符合他的政府政策。

不久後，馬斯克與政府效率部進入USAID的支付與電子郵件系統，凍結許多付款，並告訴眾多員工他們將被休假。2月3日，馬斯克在社群平台X上發文表示，他「整個週末都在把USAID放入木材削片機」。

原告在2月13日的訴訟中聲稱，馬斯克奪取USAID的控制權，實際上以美國官員的身分行事，違反了這類官員由總統提名並獲聯邦參議院同意的憲法要求。

他們說，馬斯克與政府效率部逾越了政府行政部門的權力，實質上削弱了一個由國會成立的機構。

由民主黨籍前總統歐巴馬任命的法官西奧多．莊同意，馬斯克與政府效率部「可能在多方面違反了美國憲法，這些行為不僅損害了原告利益，還損及公共利益」。

馬斯克與政府效率部在法院文件中主張，馬斯克的角色嚴格來說是川普的顧問，而應為原告控訴負責的是機構官員，而非政府效率部。西奧多．莊裁定馬斯克與政府效率部實際上直接控制了USAID。

法官除了命令他們恢復員工的電腦存取權限外，還阻止他們透露任何敏感的員工資訊。

西奧多．莊並未阻止大規模終止USAID大部分合約與解僱人員，這些舉措已導致USAID在全球的大部分運作停止，並使得全球人道救援行動陷入混亂。他裁定，雖然那些終止行動可能違反憲法，但卻獲得訴訟中未提及姓名政府官員的批准。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週表示，川普政府將取消USAID超過80%的計畫，並裁減大部分職員。

在USAID承包商提出的另一起訴訟中，華盛頓特區聯邦地區法官阿里（Amir Ali）上週命令政府立即解除對承包商過去工作的凍結付款，但沒有諭令政府恢復合約。

川普政府未在3月10日截止日期前支付阿里諭令的首批款項所有金額，總額約6億7100萬美元。川普政府的理由是必須逐筆審查付款。阿里17日諭令政府提供一份時間表，說明何時將支付那些款項與所有其他逾期付款，總額接近20億美元。