買單太多！台積供應商JX金屬上市首日漲6% 說明晶片股仍具吸引力

為台積電（2330）和英特爾等客戶提供關鍵半導體材料的JX金屬，上市首日在東京證交所大漲6%，顯示投資人對晶片相關股票仍感興趣。

這家金屬精煉廠的股票先前以定價區間高端的每股820日圓發行，因需求超過供應；股價在周三早盤一度飆升6.7%到875日圓，無畏有關AI和運算的股票在最近幾周備受打擊。由於買單過多，該股在開盤時還短暫停止交易。

MBC Trust Bank資深市場分析師Masahiro Yamaguchi說：「鑒於最近半導體股的拋售，股價表現比預期堅挺。這表明投資人的情緒沒那麼糟糕。」

這次上市為JX的母公司、日本最大煉油商Eneos帶來巨額財富，該公司全資擁有JX，且仍保留42.4%的股票，因Eneos試圖轉向低碳業務，希望市場價值不會被低估。

這是日本自2018年底軟銀電信部門235億美元上市以來、規模最大的IPO案，募資約30億美元，超過東京地鐵去年10月籌集23億美元。JX成功上市可為當地有希望上市的公司打一劑強心針。由於美國總統川普的關稅政策令全球市場不安，東證指數今年來幾乎沒有變化，日股未能維持前兩年的漲勢。

JX指望對AI晶片等產品的需求能繼續吸引投資人，但LightStream Research分析師Shifara Samsudeen認為，儘管股價合理，還是觀望比較好，理由是美國關稅讓人們對科技股抱持負面情緒。