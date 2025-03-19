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川普籲彈劾法官 最高院首席大法官罕見公開譴責

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）今天罕見地就總統川普要求彈劾聯邦法官一事公開譴責，川普與司法部門持續醞釀的衝突演變為檯面上對抗。

法新社報導，羅伯茲在簡短聲明中說：「逾兩世紀以來，彈劾已公認並非對司法判決有歧見時的適當回應。」羅伯茲還說：「正常的上訴審查程序就是為了這個目的而存在。」

川普稍早要求彈劾聯邦地區法院法官波斯柏格（James Boasberg）。他在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「這名法官，就像許多我被迫面對的不正派法官一樣，應該被彈劾。」

波斯柏格上週末下令暫停遣返航班作業，阻止驅逐涉嫌非法入境的移民。儘管如此，有關當局仍按計畫展開驅逐行動，讓搭載據稱是委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員的班機飛往薩爾瓦多。

白宮一直嚴厲批評聯邦地區法院阻擋川普部分施政，但這次是川普自今年1月上任以來首度親自要求彈劾法官。

聯邦法官為總統提名的終身職，只有因「重罪或輕罪」遭聯邦眾議院彈劾並遭聯邦參議院定罪後才能被解職。

彈劾聯邦法官極為罕見，上次一名法官遭美國國會解職是在2010年。

川普發文數小時後，德州共和黨籍聯邦眾議員吉爾（Brandon Gill）在社群平台X宣布，他已在眾院提出對波斯柏格的彈劾案，並形容波斯柏格為「激進行動主義法官」。

里契蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）形容羅伯茲的干預「極為罕見」，並憶起川普先前首度執政時批評聯邦法官的裁定後，羅伯茲也曾發表類似的言論。

托比亞斯說，羅伯茲當時被迫回應，說「我們沒有歐巴馬法官或川普法官，也沒有布希法官或柯林頓法官」。

羅伯茲當時說：「我們所擁有的是一群卓越的專職法官，他們盡最大所能讓出現他們面前的人獲得平等權利。這樣的獨立司法制度是我們所有人該感謝的。」

司法 大法官 川普

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