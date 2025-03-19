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與川普為友後命運大逆轉 馬斯克的X平台 估值強勢重返440億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
隨著馬斯克（左）與美國總統川普建立起好交情，他旗下社群平台X的估值由去年9月時的還不到100億美元，飆升至440億美元。美聯社
隨著馬斯克（左）與美國總統川普建立起好交情，他旗下社群平台X的估值由去年9月時的還不到100億美元，飆升至440億美元。美聯社

社群媒體網站X的估值飆升，重返億萬富豪馬斯克2022年收購該平台時支付的價格440億美元，遠高於去年9月時的100億美元不到，此事凸顯出馬斯克成為美國總統川普的堅定盟友以來，該公司命運急轉彎。

金融時報引述知情人士報導，在本月稍早的一筆股權轉手交易，X的估值是440億美元。

X還在進行新一輪的融資，目標是出售新股籌集大約20億美元，以償還馬斯克兩年多前為了收購該平台而同意承擔的10億美元次級債。

馬斯克接掌X後放寬審查，造成大量廣告商出走。富達投資（Fidelity Investments）去年9月下旬披露的X估值低於100億美元。

估值再次站上440億美元，代表馬斯克和投資人——包括Andreessen Horowitz、紅杉資本、8VC、Goanna Capital和富達投資——財富反彈。這將有助於為即將到來的新一輪融資定價。

馬斯克收購後，X的營收下滑，但知情人士說，該公司2024年的稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）約12億美元，大致持平於馬斯克入主之前。

瞭解X財務狀況的人士說，有跡象表明馬斯克削減成本的計畫正在奏效，營收持續改善。但另一人指出，EBITDA經「大幅調整」。

隨著馬斯克和川普建立起堅定的盟友情誼，包括亞馬遜在內的集團最近都增加了在X的行銷支出。

而X努力多元化，除了廣告之外，力爭新的營收來源，要成為馬斯克說的「無所不包的應用程式」。

執行長雅克里諾1月宣布，X將在今年稍晚推出點對點支付服務的數位錢包X Money，Visa是第一個合作夥伴。X還與xAI合作，周一為premium訂戶推出最新版本的AI聊天機器人Grok 3。X打算利用xAI的AI技術來促銷廣告和產品。

X 廣告 馬斯克

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