俄襲烏民生設施 澤倫斯基：形同拒絕停火協議
俄羅斯對烏克蘭民生基礎設施發動新一輪攻擊後，烏克蘭總統澤倫斯基（Vlodymyr Zelenskyy）今天指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「形同拒絕了」停火協議。
法新社報導，蒲亭今天與美國總統川普通話時同意暫停攻擊烏國能源目標，但拒絕全面停火，除非西方國家暫停對烏克蘭的所有軍援。
兩人通話後，烏克蘭境內空襲警報大作，並傳出爆炸聲。
澤倫斯基隨後表示，烏國「遭到攻擊，特別是民生基礎設施」。
他在社群媒體X貼文中表示，東北部蘇米（Sumy）一間醫院遭到襲擊。
澤倫斯基指出：「今天，蒲亭形同拒絕了全面停火的提議。」
儘管根據克里姆林宮說法，蒲亭已經下令俄軍暫停攻擊烏克蘭能源目標30天，但他也表示，和平的「關鍵條件」是西方全面停止對四面楚歌的烏軍提供軍事與情報支援。
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