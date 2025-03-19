美高階人才外流危機？川普大砍聯邦人力 學者考慮「北漂」加拿大

美國將掀起一波人才外流危機？因為川普和馬斯克針對聯邦政府大規模裁員，許多原在政府機關任職的人才紛紛另謀高就。一些州政府，特別是民主黨執政的州，就迅速推出招聘計畫，吸引這些擁有豐富經驗的專業人才。不只美國，連加拿大也對這批美國技術人才釋出善意，提供移民與就業機會。這樣的搶才大戰，也讓外界擔憂，聯邦裁員正加速推動美國高階人才外流。

隨著川普大幅削減聯邦機構人力，數萬名公務員面臨裁撤風險，不少人開始將目光投向州政府和國外市場。

「他們的損失，就是我們的收穫！」民主黨執政的多個州，如紐約州、賓州和夏威夷州，就迅速推出招聘計畫，吸引這批經驗豐富的人士來填補關鍵職缺。與此同時，加拿大政府也釋出善意，為這些美國人才提供就業與移民機會。

各州積極吸引聯邦人才

在政府效率部（DOGE）進行大規模裁員後，雖然一些單位，包括美國疾病管制與預防中心（CDC）、食品藥品管理局（FDA）及國家衛生研究院（NIH），部分被裁員工已獲得重新聘用，法院也暫時阻止了一些裁員措施，但數量約230萬人的聯邦行政部門員工，仍因處於不確定狀態而人人自危，索性此提前尋找新工作。

而各州政府為了爭取這批人才，不僅加快招聘流程，還展開激烈競爭。

《紐約時報》報導，明尼蘇達州州長沃茲（Tim Walz）在川普政府宣布將裁減退伍軍人事務部（Veterans Affairs）超過八萬名員工的第二天，就表示：「如果川普政府不歡迎你，明尼蘇達州張開雙臂等著你！」

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）上週啟動一場針對聯邦員工的廣告活動，強調：「我們不會貶低你，會給予你應有的尊嚴和尊重。在紐約，我們清楚讓美國偉大的是公務員，而不是民粹主義者或技術官僚。」

The Trump-Musk administration is treating federal workers like a reality TV stunt.



Our message is clear: New York wants you.



Come work in the greatest state in the nation. pic.twitter.com/QcsgCrYyeR — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) 2025年3月3日

馬里蘭州，作為華盛頓特區以外擁有第二高聯邦員工比例的州，也推出一系列措施，不僅提供轉職機會，還幫助有興趣的聯邦員工轉向教育領域。馬里蘭州參議員范霍倫（Chris Van Hollen）直指，聯邦政府的裁員行動是「非法清洗」，並批評這項政策是「為富人和權貴量身打造的」，點名特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）將是最大受益者之一。

不只民主黨主政的州政府，也有共和黨州向這些聯邦員工招手。

維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）上個月推出「維吉尼亞有工作」（Virginia Has Jobs）計畫，並啟動相關網站，試圖招攬失業的聯邦員工。他雖然支持DOGE的改革方向，認為聯邦政府的確需要更有效率，但仍強調要確保聯邦員工，在維吉尼亞州找到下一步發展的機會。「維吉尼亞州有大量聯邦員工，」楊金表示：「我們想確保他們知道，我們關心他們、重視他們，希望他們能在維吉尼亞開啟職業生涯的新篇章。」

“Virginia Has Jobs” is an opportunity for every Virginian — and every business — to be part of our thriving economy, with more than 250,000 open jobs waiting to be filled at https://t.co/8FbKOEIHDZ! pic.twitter.com/xH263LAAQj — Governor Glenn Youngkin (@GovernorVA) 2025年2月24日

《紐約時報》分析，隨著川普持續推動精簡聯邦政府，民主黨與共和黨州政府在如何接收這批被裁公務員方面，展現出不同策略，最終，這場聯邦人才流動潮是否會對美國政府架構和地方治理產生長遠影響，仍有待觀察。

除了州政府，許多人也考慮前往加拿大工作。

美國裁員潮加劇，加拿大成避風港

《CBC》報導，加拿大獵才公司KBRS合伙人馬西（Jennie Massey）表示，自川普上任以來，來自美國的求職申請已從原先的5到10%，激增到現在的30%左右。她甚至透露，在川普就職隔一天，就收到14份來自美國學者的求職申請，遠高於平時的水準。

美國聯邦政府的裁員規模前所未見，包括國防部、退伍軍人事務部、農業部、教育部、衛生與公共服務部及司法部等機構，均受到影響。據估計，馬斯克領導的政府效率部（DOGE）已裁減約10萬個聯邦職位，川普聲稱，這是為了剷除官僚浪費與詐欺。結果，這波失業潮促使更多美國專業人才考慮移居加拿大，而其中就以醫療人才為大宗。

「我們看到愈來愈多醫生、護理人員等醫療專業人士考慮北上，加拿大正成為他們的安全避風港，」馬西指出，加拿大應該把握機會，積極吸引美國學術機構、研究機構及醫療界的頂尖人才。

另一家獵才機構MacDonald Search Group的坎農（Paul Cannon）則表示，以往公司主要吸引來自東歐、印度與中國的海外求職者，美國求職者較少，但目前這個趨勢正在改變。他觀察到，許多在美國工作的加拿大人也開始考慮返回加拿大，部分原因是對美國政治和社會環境的不安。

政治與社會環境推動人才外流

《CBC》指出，美國過去在川普政府下，曾出現類似的人才外流趨勢，但這次規模更大，且影響更深遠。馬西強調，不僅是政府裁員與預算縮減，許多美國學者還擔憂學術自由受限，影響研究環境。

此外，社會議題也是推動人才流動的重要因素，例如，LGBTQ族群對美國教育環境的不安、醫療專業人士因墮胎禁令而產生的道德困境等。「美國的政策變動，正促使許多專業人才重新評估他們的職業與生活選擇，而加拿大此時正擁有強大的吸引力，」馬西說：「這是難得的機會，加拿大應該展現更開放的態度，來吸引這些優秀人才。」

大舉徵才，強調美醫療「混亂與不確定性」

位於加拿大西南方的卑詩省就看準趨勢，積極招攬美國醫護人員，希望藉由美國醫療環境的不穩定性，吸引更多醫生與護士移居當地。

卑詩省衛生廳長奧斯本（Josie Osborne）表示，這是一個「前所未有的」機會，並將推出一系列新措施，來簡化美國醫護人員的執業流程。

奧斯本指出，卑詩省將修改醫師執照規範，使美國受訓的醫師可直接在當地執業，無需額外的考試或培訓。同樣地，針對美國護士的資格認證流程也將簡化，並計畫在華盛頓州、奧勒岡州與加州推出行銷活動，以吸引更多醫護人員。「由於美國政府退出世界衛生組織（WHO）、削減公共服務及攻擊生育權利等因素，當地的醫護人員確實有理由感到擔憂，」奧斯本表示：「這對卑詩省而言，是一個絕佳機會，我們向美國的醫護人員發出明確訊息：現在正是移居加拿大的最佳時機！」

這項醫護人才吸引計畫，預計將於未來數個月正式啟動，並與加拿大其他省份如安大略、諾瓦斯高沙與新不倫瑞克省的類似改革措施保持同步。

移民政策收緊，恐成發展障礙

然而，加拿大政府近期收緊移民政策，可能影響這波人才流入。

《CBC》報導，聯邦移民部長米勒（Marc Miller）2024年10月宣布，將縮減移民配額，以應對住房壓力並穩定人口增長，其中，新不倫瑞克省（New Brunswick）的經濟移民名額已被削減一半，僅剩2750個名額。

新不倫瑞克大學政治學教授麥克唐納（Ted McDonald）認為，雖然移民政策的調整有其必要性，但來自美國的求職者具有語言優勢、教育背景與職場經驗，將更容易在加拿大找到工作。他預測，隨著美國政府的裁員潮擴大，加拿大對高技能人才的競爭將更加激烈。

川普大規模裁減聯邦機構人力，不僅引發就業市場的震盪，也重新塑造美國政府人力資源的分布格局，隨著更多前聯邦員工轉向州政府或國際市場，這波人事變動可能對美國行政機構的運作方式與政府治理模式產生深遠影響。

（本文出自2025.03.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）