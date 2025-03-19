美股因關稅疑慮收低 GTC大會未能振奮輝達股價

美國股市周二下跌，在科技股拖累下，結束連續兩天漲勢，投資人在聯準會（Fed）決策前保持謹慎，同時評估美國總統川普關稅政策的影響。

道瓊工業指數下跌260.32點，跌幅0.6%，報41,581.31點；標普500指數下跌60.46點，跌幅1.1%，報5,614.66點；那斯達克綜合指數大跌304.55點，跌幅1.7%，收在17,504.12點。

特斯拉股價重挫5.3%；超大型股跌到去年9月以來低點，Meta大跌3.7%，也回吐今年以來所有漲幅。

輝達（NVIDIA）大跌3.4%，輝達GTC大會計劃強化機器人和桌面系統擴大在人工智慧（AI）領域的統治地位。執行長黃仁勳表示，輝達處於有利位置，能夠因應AI產業正在發生的變化。

費城半導體指數下跌1.6%，台積電ADR跌1.8%。

美國銀行數據顯示，隨著全球經濟成長預期惡化，投資人最近幾周削減對美股的部位，降幅創最大紀錄。

eToro的Bret Kenwell說：「由於投資人最青睞的股票遭受了巨大損失，這可能會對投資人心理產生不成比例的影響。」

外界普遍預料Fed周三會維持利率不變，市場關注最新的經濟預測和主席鮑爾的記者會，以尋找有關未來利率路徑的線索。目前市場預計Fed今年將降息約60個基點，但多位Fed官員警告不應過快降息，並表示他們將在觀察關稅對經濟數據的影響後再做出政策調整。

Bank J. Safra Sarasin股票策略師Wolf von Rotberg說：「美國股市面臨的挑戰不僅來自貿易和關稅的不確定性，更來自政府經濟策略的不確定性。」

Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey說：「市場有很多困惑，當股票沒有上漲、公司沒有擴張和獲利的真正機會時，投資人就會感到恐懼。」

成長型股票受到的衝擊最大，標普500成長指數盤中一度下跌2.2%，通信服務股下跌2.14%，成為標普11個大類股中表現最差的。

白宮表示，俄羅斯總統普亭和美國總統川普同意針對烏克蘭的能源和基礎設施目標尋求為期30天的有限停火，同時推進更廣泛和平計畫的談判將「立即」開始。

Alphabet下跌2.2%，此前該公司表示將以約320億美元收購Wiz，這是其最大一筆交易，該公司加大了對網路安全領域的投資。