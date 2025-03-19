川普與普亭通話 白宮：雙方同意針對能源和基礎設施停火

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
川普總統(右)與俄羅斯總統普亭。(美聯社資料照)
川普總統(右)與俄羅斯總統普亭。(美聯社資料照)

美國總統川普18日與俄羅斯總統普亭通話；白宮指出，雙方討論到俄烏戰爭停火的重要性，並同意針對能源和基礎設施停火，並於中東展開俄烏停火及和平談判。

美國特使威特科夫（Steve Witkoff）上周與普亭會面；川普14日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美方與普亭有非常良好且有建設性的討論，並認為，這場可怕、血腥的戰爭非常有可能結束。

川普16日表示，他將在18日與普亭通話，兩人將針對俄烏戰爭的停戰協議交換意見。

白宮副幕僚長史卡比諾（Dan Scavino）18日指出，兩人自上午10時開始通話。據了解，雙方通話至中午才結束，白宮隨即發布川普與普亭通話的簡要內容。

白宮指出，川普與普亭討論到俄烏戰爭需要和平和停火；雙方皆同意衝突結束後必須有持久的和平；白宮並表示，川普和普亭強調美俄兩國強化雙邊關係的重要性。

白宮指出，川普和普亭同意邁向和平，從對能源和基礎設施停火開始，同時雙方也將針對包括黑海上的停火、全面性停火和長久的和平，展開技術性的談判；白宮表示，交涉談判會立即在中東展開。

白宮表示，雙方也討論到中東議題，以及兩國在中東合作避免未來衝突的潛力；雙方都抱持同樣的觀點，認為伊朗永遠不該站到足以摧毀以色列的位置。

白宮說，兩位領袖都同意美俄雙邊關係的進步非常正面，包括龐大的經濟協議和地緣政治的穩定。

川普 普亭 白宮

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