你丟我撿 川普大砍研究經費逼人出走 歐洲招手攬才

川普大砍研究單位經費，讓美國科研人才惴惴不安；大西洋彼岸，歐洲及其他區域的研究機構卻正在向他們招手，期能延攬從生物醫學到人工智慧（AI）等領域的專業人才。

劍橋大學副校長普倫蒂絲說，延攬美國人才的計畫「無疑已開始籌備」，倘若研究團隊裡有「我們非常樂意聘請的美國人才」，將可能對其提供資金。

美國科學促進會（AAAS）主席卡尼說，包含中國及法國在內的國家，也正「歡欣鼓舞地」試圖吸引美國研究人才進入其大學、實驗室與產業界任職。她說，「其他國家視此為有利機會。」

美國及海外研究者也不禁開始思考：美國是否正在改寫其二戰後的學研模式，即由國家對廣泛領域的科學發現提供強力支持，並以其為創新及經濟成長的引擎。

法國高等教育暨研究部部長巴蒂斯特說，已致函頂尖研究機構，請求其對某些優先地區寄出邀請，以吸引來自美國的科學及技術人才。他寫道，「許多知名研究者已對他們在美國的未來感到不確定。我們自然歡迎其中的一部分人。」