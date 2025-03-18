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川普大砍美國之音等國營媒體預算 前高官：中俄將趁虛而入

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國川普政府上週強制美國之音等國營媒體逾千名新聞從業人員停職休假。川普首個任期內的高階官員批評，此舉將導致中國與俄羅斯趁虛而入，大肆散播反美宣傳和各種假消息。

法新社報導，川普（Donald Trump）14日下令刪減美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media，USAGM）近10億美元的預算，這是他大規模撙節聯邦開支的最新舉措。

川普首次執政期間曾任職美國國家安全會議（National Security Council）、目前擔任自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）董事會主席的柯蒂斯（Lisa Curtis）說，關閉國營媒體之舉形同授人以柄。

柯蒂斯表示：「中國、俄羅斯與伊朗等國家正斥資數以億計美元，散播反美宣傳和假消息。在這種情況下，為何川普政府要自廢武功？」

USAGM旗下媒體包括華府在冷戰期間為對抗蘇聯宣傳而創立的自由歐洲電台／自由電台，以及為向中國、北韓等新聞自由受限國家提供報導而創建的自由亞洲電台（Radio Free Asia）。

川普下令大砍國營媒體預算後，中國官媒「環球時報」隨即聲稱「謊言工廠」美國之音（VOA）已經難以為繼。俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）也稱，所謂俄軍在烏克蘭首都基輔近郊布查市（Bucha）屠城的消息，是美國之音與自由歐洲電台炮製的「假新聞」。

俄羅斯 川普 美國

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