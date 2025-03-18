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因波音「星際飛船」缺陷滯留太空9個月 NASA太空人踏上重返地球之旅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張取自影像的截圖中，SpaceX的飛龍號太空飛行器載著滯留ISS達9個月的NASA太空人威爾莫與威廉斯，以及俄羅斯太空人戈爾布諾夫及NASA太空人黑格，18日脫離ISS並展開重返地球之旅。路透
在這張取自影像的截圖中，SpaceX的飛龍號太空飛行器載著滯留ISS達9個月的NASA太空人威爾莫與威廉斯，以及俄羅斯太空人戈爾布諾夫及NASA太空人黑格，18日脫離ISS並展開重返地球之旅。路透

美國太空總署（NASA太空人威爾莫（Barry "Butch" Wilmore）與威廉斯（Sunita "Suni" Williams）因搭乘的波音公司「星際飛船」（Starliner）太空飛行器有缺陷，打亂原本為期一周的測試任務，在國際太空站（ISS）待了9個月，18日一大早兩人乘坐SpaceX的飛行器離開，展開等待已久的重返地球之旅。

路透報導，威爾莫與威廉斯與另外兩名太空人一起乘坐飛龍號（Crew Dragon）太空船，於美東時間凌晨1點05分（台北時間下午1時 05分）脫離ISS，踏上17小時的重返地球之旅。

與威爾莫與威廉斯同行的分別是Crew-9的美國太空人黑格（Nick Hague），以及俄羅斯太空人戈爾布諾夫（Alexander Gorbunov）；4人預計稍後於美東時間18日下午5時57分（台北時間19日早上5時57分）在美國佛州海岸附近濺落。

就在飛行器緩慢倒退與脫離ISS之際，擔任指令長的黑格表示，「Crew-9正在回家」，並指作為「造福人類」的國際努力一部分，「稱太空站為家」是一種榮幸。

一位NASA官員在網路直播中，將此行稱為「下坡之旅」。據報導，NASA表示，太空船濺落時預計天氣情況良好。

NASA SpaceX 太空人 波音 美國

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