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川普改組美國和平研究所董事會 「政府效率部」進駐

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

川普政府解除智庫美國和平研究所大部分董事會成員職務後，今天將其新任命的領導人派往研究所在華盛頓的總部。這是川普政府鎖定對外援助工作相關機構的最新舉措。

根據美聯社取得的文件，美國和平研究所（U.S.Institute of Peace）董事會剩下的3位成員，包括國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿盧比歐（MarcoRubio）和國防大學校長賈文（Peter Garvin），14日解除了主席穆斯（George Moose）的職務。

川普總統上月簽署行政命令裁減多個機構，包括這個40多年前由國會創建的組織。

美國和平研究所現任員工表示，儘管有人以研究所不隸屬行政部門為由提出反對，馬斯克（Elon Musk）旗下「政府效率部」（Department of GovernmentEfficiency）人員仍進入了研究所大樓。美國和平研究所報警，警方的車輛今晚停在大樓外。

美國和平研究所是由國會資助的獨立非營利組織，致力推動美國在解決衝突、結束戰爭和促進良善治理的價值觀。

穆斯矢言採取法律行動，他說，「今天這裡發生的事情，是行政部門某些成員對一家私人非營利機構的非法接管」。他說，研究所的總部位於國務院對街，不是聯邦大樓。離開大樓後，穆斯對記者表示，「很明顯，政府希望取消許多我們所謂的對外援助，而我們是這個大家庭的一部分」。

國防部 川普 美國

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