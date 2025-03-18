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凶狠程度不輸比特犬！12小時內遭愛犬襲擊2次 實境秀名人爆血退養

聯合新聞網／ 綜合報導
拳師犬示意圖，非當事狗狗。圖／ingimage
拳師犬示意圖，非當事狗狗。圖／ingimage

近日比特犬咬人事件沸沸揚揚，其實不只比特犬會突然攻擊，一位名人分享自己最近遭到領養沒多久的狗狗兩度攻擊爆血，為了家人和自己的安全決定退養。

根據《紐約郵報》報導，曾出演熱門實境秀「單身漢（The Bachelor）」的名人洛威（Sean Lowe）表示，自己12小時內2度被愛犬攻擊，生命受到威脅。

洛威在Instagram發布影片說明，自己上週邀請朋友來家裡烤肉，由於燒烤煙霧觸發警報器，他拿著抹布進屋想揮散一些煙霧，結果他今年1月才領養的7歲拳師犬（Boxer，屬於獒犬的一種）穆斯（Moose）突然攻擊他的手，還咬穿他的鞋子。

洛威將穆斯趕去後院，但牠又繞回來再次攻擊他，導致洛威的手臂大噴血，在場的朋友們緊急將他送醫，手臂上有多處傷口需要縫針。

事發隔天洛威為了妻小以及自己的安全，決定退養穆斯，並連繫原本的收容機構討論如何安排穆斯的未來。而洛威的父母得知此事後，表示可以過來接走孩子們，方便他休養。

然而當洛威的父母抵達時，穆斯又衝了出來，再次攻擊洛威，他只能用盡力氣壓制穆斯直到警察到場帶走牠，自己再回到急診室縫更多針。

洛威強調他不責怪穆斯，認為可能是之前的創傷導致穆斯行為異常，在此之前穆斯都很隨和，和孩子們也都相處融洽，但為了人身安全必須送走牠，做出這個決定也讓他們非常痛苦，「牠是一隻很好的狗，我們想念牠」。

比特犬 爆血 狗狗

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