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美驅逐移民至薩爾瓦多監禁 委內瑞拉：違反人道罪

中央社／ 卡拉卡斯17日綜合外電報導

委內瑞拉國民議會（National Assembly）議長今天表示，美國當局將委內瑞拉移民驅逐到薩爾瓦多監禁，構成「違反人道罪」（crimes against humanity）。

法新社報導，國民議會議長羅德里格斯（JorgeRodriguez）在國家電視台播出的記者會上表示：「針對在薩爾瓦多被扣為人質的委內瑞拉人以及針對在美國的委內瑞拉移民所犯下的行為，是違反人道罪。」

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）表示，美國總統川普宣布援引戰時「外國敵人法」（Alien EnemiesAct）驅逐委內瑞拉黑幫分子後，美國週末將200多名委國黑幫分子送往薩爾瓦多監禁。

儘管美國聯邦法官批准暫時禁制令，川普政府還是驅逐了這些移民，讓人質疑政府是否故意違抗法院裁決。

布格磊後來表示，川普已將委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）定為外國恐怖組織，其238名成員已抵達薩爾瓦多。他在社群媒體X上分享一段影片，影片中戴著手銬和腳鐐的男子被從飛機上轉移到戒備森嚴的車隊中。

總統府也發布了囚犯抵達薩爾瓦多後被剃光頭的照片。

羅德里格斯今天表示：「所謂的美國夢變成了薩爾瓦多的噩夢，這是不值得的。正在發生的事情是一起低俗的綁架事件。」

委內瑞拉 移民 美國 薩爾瓦多

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