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男子班機被取消情緒失控！工作人員遭「一拳打倒」施暴畫面曝

聯合新聞網／ 綜合報導
聯合航空示意圖。路透
聯合航空示意圖。路透

美國一名男子因班機遭取消情緒失控，對航空公司工作人員施暴被捕，航空公司表示已禁止他搭乘該公司的任何航班。

根據《WUSA9》報導，一名男子日前在美國華盛頓特區杜勒國際機場（Dulles International）登機口前毆打一名聯合航空（United Airlines）的工作人員。據目擊者稱，當時的班機被取消，但其他航班都已經沒有空位了，男子因而失控。

影片中可以看到，男子一邊大喊著「我受夠了這些屁事」一邊往登機口前進，被工作人員攔下後隨即揮拳，工作人員被打倒在地，引起周圍民眾驚呼。

倒地的工作人員被送往當地醫院，而動粗男子因襲擊和擾亂治安罪名被捕。

聯合航空表示，已禁止男子搭乘該公司的任何航班。國際機械師與航空工程工會（IAM Union）譴責暴力行為，要求加強對航空公司員工的保障，呼籲聯邦航空管理局採取更嚴格的安全標準。

失控 美國 航空公司 衝突

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