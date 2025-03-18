川普以「外敵法」驅逐委內瑞拉人 227年來僅3度引用

美國總統川普上週末引用一項已有數百年歷史且鮮為人知的戰時法律「外國敵人法」（Alien Enemies Act），將逾200名據稱是委內瑞拉幫派分子送到薩爾瓦多關押。

法新社細述這項法律的內容和過去引用的狀況。

● 227年前的戰時法律

1798年，美國在第2位總統亞當斯（John Adams）任內通過一系列外國人暨煽動叛亂法（Alien and SeditionActs），其中包含外國敵人法。

這些法律在美國與法國瀕臨開戰之際生效，目的是提高公民身分要求、授權總統驅逐外國人，及允許政府在戰時關押外國人。

當系列法規中的其他規定陸續廢除或過期，外國敵人法則留存至今。

這項戰時法律規定，「敵國或敵對政府的國民」可「被視為外敵予以逮捕、約束、拘留和驅逐」。

● 美國此前僅3度引用

外國敵人法是為了防範外國在戰時刺探情報和從事破壞活動而制定，但布瑞南司法中心（Brennan Centerfor Justice）認為，這項法律「可以被用來對付沒做錯任何事的移民，且已有前例」。

美國過去僅引用3次這項法律，分別是在1812年美英戰爭期間對付英國人、在第一次世界大戰期間對付敵國人，以及在第2次世界大戰期間拘留逾10萬名日本人和日裔美國人。

一旦國會宣戰，總統即可引用外國敵人法。然而，總統也可基於抵禦「侵略」或「掠奪性入侵」繞過國會。

● 有外敵入侵？

川普曾矢言積極驅逐數以千計無證件移民，說要動用外國敵人法來對付委內瑞拉販毒幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員。

白宮本月15日表示，「阿拉瓜火車」與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府關係密切。

川普堅稱，這個幫派「直接和在馬杜洛政權秘密或以其他方式指揮下，對美國領土發起非常規戰爭」。

● 專家意見

專家質疑這項法律是否允許大規模驅逐移民。

數位法律暨政策期刊「公正安全」（Just Security）司法專家佛拉戴克（Steve Vladeck）說，即便法院街受川普的說法，即「阿拉瓜火車」構成外國或政府「侵略」或「掠奪性入侵」，美國仍須說服法院那些被拘留的人都是「阿拉瓜火車」成員。

佛拉戴克補充說，「這會需要司法逐案檢視」，且「政府將輸掉其中很多官司」。

● 司法出手阻擋

美國聯邦法官出手暫時中止驅逐令，但載運委內瑞拉移民的飛機仍飛往薩爾瓦多，令人質疑川普政府是否故意違抗法院裁決。

美國政府同時針對法院禁制令提出上訴，並要求在問題解決之前中止禁制令。

有關此案的聽證會預定本月21日舉行，但最終很可能送交最高法院審議。