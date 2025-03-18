美國聯邦航空總署署長人選 川普提名貝德福

美國總統川普今天提名共和航空公司執行長貝德福領導美國聯邦航空總署（FAA）。由於華府1月剛發生致命墜機事故，聯邦航空總署飛安管控的能力正面臨質疑。

法新社報導，貝德福（Bryan Bedford）這項人事案須經聯邦參議院的確認。

川普在他社群網站「真實社群」（Truth Social）貼文指出，貝德福擁有30多年的航空資歷。

川普說，貝德福將與運輸部長合作，「大力改革聯邦航空總署…保障每年近10億旅客的安全」。

根據共和航空公司（Republic Airways）這間提供區域性航班的航空業者所發布的聲明，貝德福表示，他期待展開各項計畫，「開發並部署一個嶄新、現代化、具成本效益的航空管制系統，進而打造一個更安全、更有效率的航空網絡」。

華府今年1月29日發生客機與美軍黑鷹（BlackHawk）直升機相撞墜河的事故，共67人喪生。聯邦航空總署上週宣布新措施，限制雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport）週邊的直升機飛行。

這起事故打斷了美國連16年無致命商業航空事故的紀錄，也掀起各界對美國飛航管制系統的關切，有些人認為目前航管人手不足，設備也太過老舊。