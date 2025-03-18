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甘迺迪遇刺2%秘密文件今曝光！川普劇透：無刪減「非常有趣」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普17日結束華府甘迺迪藝術中心董事會後與記者談話。路透
美國總統川普17日結束華府甘迺迪藝術中心董事會後與記者談話。路透

財經雜誌富比世（Forbes）報導，美國總統川普宣布18日將公開前總統甘迺迪遇刺案「全部檔案」，相關記錄文件多達8萬頁，川普保證不會刪減內容，更劇透稱「非常有趣」。

川普17日出席華府甘迺迪藝術中心董事會時告訴記者，政府18日將釋出全部有關前總統甘迺迪遇刺的文件，回應民眾數十年來的期待。

川普透露，這次計畫由國家情報總監加巴德負責，並強調「不會對任何內容有所刪減」。

路透報導，川普還說：「這將會非常有趣。」

報導指出，川普第一任內也曾承諾公開甘迺迪1963年遭暗殺的政府資料，當時確實公開多達98%文件，超過500萬頁的記錄，但因安全考量還是有一些文件被保留。

研究人員此前估計，約有3000到4000份部分或完全被刪減文件尚未公開。

聯邦調查局2月發現，2400份與甘迺迪遇刺有關的新文件。

不過專家表示，其餘的文件不太可能包含能改變政府結論的關鍵證據。

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