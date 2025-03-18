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家庭年收低於20萬美元 今秋起讀哈佛大學免學費

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
哈佛大學（Harvard University）。路透
哈佛大學（Harvard University）。路透

美國哈佛大學今天宣布，家庭年收入低於20萬美元（約新台幣666萬元）的大學生可獲免學費優惠，家庭年收入不到10萬美元的學生還能享有健康保險、住宿及其他費用補助。

哈佛大學（Harvard University）透過聲明指出，這項措施將於2025-2026學年開始實施。

路透社報導，這所常春藤聯盟（Ivy League）名校過去提供家庭年收入不到8萬5000美元的學生免學費優惠，如今表示希望讓更多學生，特別是中等收入家庭的學生，能夠負擔得起這所學府的教育費用。

根據哈佛官網，在2024到2025學年度，哈佛學院（Harvard College）學費和包括食宿在內的雜費超過8萬2000美元。

美國最高法院2023年6月裁定，禁止以反歧視行動作為錄取更多有色人種學生的手段；哈佛這項學費優惠，可能有助遏制或扭轉學生族群的種族多樣性下降趨勢。

哈佛校長賈柏（Alan Garber）透過聲明指出：「在經濟上讓更多人負擔得起哈佛，將拓展學生所接觸的背景、經驗與觀點，促進他們的智識與個人成長。」

美國總統川普今年1月上任後發布行政命令，要求廢除大學多元、平等及包容（DEI）計畫，迫使各校必須想新的辦法來留住不同種族和背景的學生。

哈佛大學此舉是仿效其他知名大學的類似舉措。哈佛補充表示，這項優惠將使美國約86%的家庭符合經濟補助資格。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census），美國2023年家庭收入中位數經通膨調整後為8萬610美元。

哈佛大學 學費 美國

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