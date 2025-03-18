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川普稱拜登最後的赦免無效 因為使用自動簽名機
美國總統川普對於調查2021年1月6日國會大廈襲擊事件的眾議院特別調查委員耿耿於懷，儘管前總統拜登在任期最後一天，已赦免了他們，但是川普17日表示，拜登的赦免法案無效，因為「用的是自動簽名機，不是真正的筆。」
NBC報導，川普在他的社群平台Truth Social寫道：「昏昏睡喬給予的『政治暴徒特別委員會』和其他許多人的赦免，在此宣布無效，不再具有任何效力，因為它們是用自動簽名機（Autopen）簽署的。」
川普接著又說，拜登根本不知道自己在簽什麼，他不知道赦免的事情，也沒有批准赦免，所有的委員會成員都將「接受最嚴厲的調查」。
然而，美國憲法明確規定，總統擁有發布赦免令的獨特行政權力，並且沒有規定後任的總統可以撤銷赦免令。無論前任是用什麼筆，或其他任何問題，後任總統都沒有權力撤銷赦免令。
美國大學政治學助理教授克勞奇（Jeffrey Crouch）質疑川普認定拜登的赦免無效是否會產生任何法律效力，稱撤銷已完成的赦免案是相當不尋常的建議。
報導指出，拜登和前總統歐巴馬都曾使用自動簽名裝置來簽署正式文件，而根據2005年由前總統小布希委託司法部法律顧問辦公室發布的指導方針，該做法是具有法律約束力，稱總統無須親自簽署他批准並決定簽字的法案，包括使用自動簽名機皆可使法案生效。
目前尚不清楚川普打算透過哪種法律途徑，來撤銷拜登的赦免令，也不清楚川普要對委員會成員採取何種行動或調查。
白宮新聞秘書李維特表示，川普提出的問題是，總統是否知道這些赦免？他的法律簽名是否在未經他同意或不知情的情況下被使用？
拜登今年1月發布被稱為「先發制人」的赦免令，拜登明確表示，他採取此行動是為了確保川普不會秋後算帳。然而川普當時辯稱，委員會成員犯下了「重大罪行」，但是未說明理由。
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