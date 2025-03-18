川普撤銷拜登子女特勤局維安任務 立即生效

美國總統川普今天撤銷了前總統拜登子女杭特（Hunter Biden）和艾希莉（Ashley Biden）的特勤局（Secret Service）維安保護。

路透社報導，川普在社群平台「真實社群」（TruthSocial）貼文表示，「杭特．拜登長期受到特勤局保護，費用全由美國納稅人買單」。

川普進一步表示，「請注意，杭特．拜登將不再受到特勤局的維安保護，立即生效。同樣的，有著13名幹員（保護的）艾希莉．拜登也將從名單中剔除」。

數小時前，有記者詢問川普有關杭特．拜登的特勤局維安事宜。川普表示他不清楚此事，但會一探究竟。

美聯社報導，根據美國聯邦法，前總統及其配偶終身都將受到特勤局維安保護，但他們16歲以上直系親屬的維安工作則是在他們卸任時終止。儘管如此，川普和拜登離開白宮之前都把子女的保護維安任務延長了6個月。