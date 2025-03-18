供應鏈全在美 日半導體推手：不可能

台積電赴美投資的話題延燒，有日本半導體政策推手之稱的日本前眾議員暨自民黨前幹事長甘利明昨說，「川普希望供應鏈從頭到尾都在美國國內，我要說這件事情不可能」。和碩董事長童子賢在被問到台積電傳將出手相救營運英特爾一事時，表示「最好只停留在傳聞，不要發生」。

甘利明昨在玉山論壇的「晶片供應韌性共創全球永續半導體產業」場次發表談話，他以建廠中的台積電亞利桑那州晶圓廠為例，他說，目前亞利桑那州廠的良率比台灣還高，是因為該廠大多數職員來自台灣，試想未來由美國人代替台灣人上線製作，那是不可能的，實際上高階半導體製程不可能全都由美國員工完成。

甘利明指出，隨著半導體產業高階化，從以往開發設計掌握半導體命脈，如今已是下游的製造占據更重要角色，全世界能做出高度精密製造的只有台積電。他說，「川普希望供應鏈從頭到尾都在美國國內，我要說這件事情不可能」，應該要有同盟國家建構完整供應鏈。

國際半導體產業協會全球行銷長曹世綸呼應甘利明的說法。曹世綸指出，半導體產業很複雜，需要國際合作，例如美國的設計和材料很強、南韓記憶體出色、歐洲和日本各擅材料和設備勝場，台灣也有自己的優勢；現在供應鏈重組更凸顯半導體產業需要國際合作，應建立全球合作模型，根據信任夥伴關係與各國專長找出最佳模式。

童子賢昨出席晶碩轉投資外泌體新品發表會，會後被問到國人擔心除了台積電到美國投資設廠，其他供應鏈也可能跟著到美國，他說，台灣的供應鏈如果能夠拓展到全世界不同地方，應該要把它視為台灣實力向外擴張，不要只是擔心，「武功祕笈流出去，其實台灣的競爭力並不是靠一、兩本武功祕笈」，台灣應該擔心國際競爭力有問題，不要太擔心供應鏈外移的問題。

針對台積電揪團救援英特爾的傳聞，童子賢說，台積電與英特爾雖都屬半導體產業，不過文化差異相當大，後續合作恐面臨挑戰。此外，雙方生產線排程也有差別，台積電過去幾十年來皆從事代工，對應的生產線同時有幾個、甚至數十個不同產品，台積電對這種生產模式已相當熟練。

童子賢說，川普上任不到兩個月，許多人感覺他經常在變，但不變的是想要把製造業帶回美國，再次壯大美國經濟。