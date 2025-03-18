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川普加碼台積赴美投資金額 擴大至2千億美元

聯合報／ 記者陳熙文簡永祥／連線報導
美國總統川普表示，台積電正在美國投資兩千億美元，金額較台積電董事長魏哲家日前在白宮宣布的投資計畫增加一倍。圖為台積亞利桑那州廠。（中央社）
美國總統川普表示，台積電正在美國投資兩千億美元，金額較台積電董事長魏哲家日前在白宮宣布的投資計畫增加一倍。圖為台積亞利桑那州廠。（中央社）

美國總統川普近日受訪再度提到台積電董事長魏哲家，除了稱他是「商界最受敬重的人之一」，還稱台積電正在美國投資兩千億美元。這個金額，比魏哲家日前在白宮宣布的加碼投資美國一千億美元增加一倍。台積電昨對此未做回應。

這並非川普首次幫台積電「加碼」赴美投資計畫。川普日前從佛羅里達州的海湖莊園返回華府前，在空軍一號接受記者聯訪時，表示台積電赴美投資金額達兩千億美元，而台積的投資計畫可望讓美國在晶片市場市占率來到百分之卅五，甚至百分之四十。

除了台積電，日本軟體銀行集團執行長孫正義去年與川普共同舉行記者會，宣布軟銀計畫投資美國一千億美元，不過川普在會中詢問孫正義，能否將投資增加到兩千億美元，孫正義笑說，他承諾投資一千億美元，不過在川普的支持之下，他會嘗試看看。然而，川普四日在國會發表演說，即稱軟銀計畫投資美國兩千億美元。

台積電董事長魏哲家在川普見證下，三日在白宮宣布增加投資一千億美元，不但規畫建造三座晶圓廠，還會在美國設立研發中心，讓台積電對美投資金額達到一六五○億美元。

川普日前接受電視節目「全力以赴」保守派主持人艾特基森（Sharyl Attkisson）訪問；川普指出，關稅政策所帶來的好處是立即性的，認為企業將回到美國製造，所雇用的承包商、分包商、水泥公司和鋼鐵公司等，都會為美國帶來好處；川普說，未來這些工廠開始營運，還會有更多好處。

川普並提到台積電，指這個最大晶片製造商將投資美國兩千億美元，並稱讚魏哲家是商界最受敬重的人之一。他表示，台積電因為關稅，所以來美國投資；如果魏哲家不來，台積電進口到美國的產品將會付出非常高昂的關稅。

而台積電股價近來在擴大赴美投資、將組合資公司救援英特爾等消息面因素衝擊下，淪為外資的提款機，累計近一個月外資已調節台積電十七萬張、提款約一七二六億元。即使台積電今天除息，預計每股配發四點五元現金股利，但外資昨仍棄息賣超一○○三張，台積電股價未受影響，以上漲十一元、九七○元作收。

台積電自二○一九年改採每季配息，廿二次除息皆順利完成填息，其中有十七次在除息當天快速填息，填息時間最長為十五個交易日，今天是否再度上演「秒填息」將是市場關注焦點。

台積電 川普 美國

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