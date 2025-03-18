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川普任命雷克當台長 早打算關台

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

華盛頓郵報十六日報導，美國前新聞主播雷克去年底獲欽點接任美國之音（ＶＯＡ）台長，本來計畫將其改造，以更符合川普「美國優先」願景。但近幾周來，川普及其盟友卻持續釋出「關閉政府資助的媒體」等更激進意圖。如今ＶＯＡ基本上被川普關台，雷克原本的規畫前途未卜。

雷克號稱「女版川普」，被視為美國優先運動的明日之星，曾任職鳳凰城電視台ＫＳＡＺ-ＴＶ廿二年，後來代表共和黨參與二○二二年亞利桑那州長選戰。她迅速獲川普背書、在政治集會與川普同台，還曾傳出可能是川普去年大選副手。但雷克參選州長失利、去年競選聯邦參議員又落敗後，就視ＶＯＡ為她下一個舞台。

雷克先被傳出可能擔任川普政府駐墨西哥大使或機構發言人，但她最想要的是能發揮自己媒體經歷的職位。一位親近雷克的消息人士說，雷克「真的想要ＶＯＡ」，想讓該機構訊息更符合川普理想。雷克也曾說若她主管ＶＯＡ，將使其轉變為能打贏資訊戰的強大武器。

川普去年十二月十一日即宣布雷克將接掌ＶＯＡ，「以確保自由的美國價值觀能公平又準確地傳播到全球，而非像假新聞媒體散播的謊言」。

一位最近與雷克交談的人士對華郵說，她提到ＶＯＡ改革的必要性，認為ＶＯＡ未與時俱進，應製作更多適合數位時代的內容來擴大受眾。她還談到需審視受眾人數、內部單位和內容，也思索如何重建流失的受眾和如何調配資源。

但部分川普幕僚則別有意圖。川普去年十二月任命的總統特別任務大使格瑞納爾二月在社群媒體Ｘ說，「我們不需要政府出資的媒體」，那是「往日遺物」。主導裁減聯邦政府支出的科技富豪馬斯克也在Ｘ呼籲關閉前述「沒人聽」的媒體。格瑞納爾曾任美國駐德國大使，有川普「忠實傳聲筒」之稱。

雷克起初還試圖反擊，在二月底的保守派政治行動會議說，相信ＶＯＡ「值得設法挽救」。她也曾說ＶＯＡ不會淪為「川普電視台」或「反川電視台」。但隨著馬斯克的政府效率部（ＤＯＧＥ）目標日益清晰，雷克似乎改變主意。一位親雷克的人士說，現任美國國際媒體署特別顧問的雷克支持川普政府一切作為。

川普將矛頭指向監管ＶＯＡ等泛官媒的美國國際媒體署，約三千五百名記者等媒體工作者受影響。知情人士說雷克已簽署這些解僱通知。

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