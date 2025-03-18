美國之音斷炊 播音樂墊檔

川普政府十六日對美國之音（ＶＯＡ）和美國官方資助的其他媒體正式展開大規模裁員。法新社同日報導說，這凸顯美國總統川普想大舉縮減長期被視為對美國的海外影響力至關重要的媒體。

在ＶＯＡ所有員工被強制休假的隔天，約聘人員收到通知他們將於三月底被解僱的電郵。多名員工證實有接到，還要求約聘人員必須立刻停止所有工作，而且不得進入（ＶＯＡ）任何的建築物或系統。

約聘人員占ＶＯＡ員工總數很大一部分，尤其在非英文版的員工中占主導地位，但尚不清楚具體人數。由於許多約聘人員並非美國公民，被解僱就代表他們可能難以靠這份即將喪失的工作申請簽證，以續留美國。

ＶＯＡ正式員工大多享有更多法律保障，他們雖未被立刻解僱，但仍處於強制的行政休假狀態。ＶＯＡ記者史考特說有收到通知，須在三月卅一日走人。

史考特在社群媒體Ｘ寫道，川普政府摧毀ＶＯＡ及其姊妹機構（如自由亞洲電台），這是更廣泛地瓦解政府行動的一環，也是廣泛打擊新聞自由及媒體行動的一環，「近幾個月在美國發生的事可謂前所未見」。

ＶＯＡ在二戰期間一九四二年成立，共以四十九種語文向海外發聲。目前ＶＯＡ因節目斷炊而改為放音樂。川普十四日對ＶＯＡ主管單位美國國際媒體署簽行政命令，這是他對聯邦機構大規模裁員的最新舉動。

就川普對泛官媒員工下重手，環時前總編輯胡錫進在微信公眾號寫道「大快人心」。也有曾是忠實聽眾的中國學者認為，ＶＯＡ振聾發聵效果早已今非昔比。