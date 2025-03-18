DW台長評美國之音等裁員：中俄會填補留下的空白

（德國之聲中文網）德國之聲台長林堡（Peter Limbourg）接受媒體采訪時表示，美國政府對美國之音等對外媒體機構大舉裁員的行動，是對全球新聞自由的一次嚴重打擊。他在周一（3月17日）敦促美國政府重新考慮對其全球媒體署（USAGM）的大幅削減方案。全球媒體署是美國國家財政資助的對外媒體的上級單位。

林堡說，對美國之音（VoA）、自由歐洲電台（Radio Free Europe）等機構同仁的遭遇，德國之聲（DW）的全體員工深感震驚。

他表示，"現在我們唯一能做的就是團結一致，希望他們能夠度過難關。”

林堡認為，特朗普政府的決定，為虛假信息和宣傳機器提供了巨大的空間，“根據我們歐洲同事以往的經驗，一旦出現真空，中國和俄羅斯就會介入，這是令人遺憾的。”

他說，在專制國家中，數百萬聽眾和觀眾依賴未過濾的信息來源，“而現在，他們被特朗普政府拋棄了。”他表示會盡一切努力填補這一空白，但他同時承認，美國同行留下的空白非常大，他希望同英國的BBC以及法國同仁一道，為未來提出更好的解決方案。

至於特朗普以及支持者指責這些國家資助的新聞機構存在嚴重腐敗，林堡沒有直接駁斥這一說法，他表示，很明顯，美國總統對新聞自由的承諾並不堅定，特朗普想要的是那些不會批評他或他的政府的記者。他總結道，“自由新聞並不在他的議程之內”。

德國及歐洲應如何應對這一情況？

林堡認為，歐洲政治領導人需要確保為本國的國際媒體提供充足的資金支持，“我們必須比以往投入更多資源到國際自由、獨立的公共媒體中去。因為我們看到，民主國家、言論自由和新聞自由正面臨巨大的壓力。”

他認為，盡管特朗普的這一決定實際上損害美國人民的利益，使美國失去國際影響力，同時專制政權趁機填補這一空缺，“但我們必須采取行動。我認為，現在正是歐洲加大對國際自由媒體支持力度的時刻。”

此番受到影響的美國媒體中，有一些是德國之聲多年來的合作伙伴，林堡表示，隨著這類合作的停止，接觸受眾將變得更加困難，“我們會盡最大努力克服這一挑戰”。

美國的全球媒體署在2023財年擁有3384名員工，該機構為本財年申請了9.5億美元的預算。據悉，它負責63種語言的節目，在100多個國家播出，覆蓋約4.2億人口。

德國之聲和美國全球媒體署同為公共媒體DG8機構的成員，其他6個成員是澳大利亞廣播公司（ABC）、英國BBC國際頻道（BBC World Service）、加拿大廣播公司（CBC/Radio-Canada）、法國媒體世界（France Médias Monde）、日本NHK國際頻道（NHK WORLD-JAPAN）以及瑞士廣播公司（SRG SSR）。

(綜合報道)

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