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落實邊境強化 川普派海軍驅逐艦巡美墨近海

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國總統川普。圖／路透
美國總統川普。圖／路透

五角大廈官員表示，美國海軍驅逐艦「格雷夫利」（USS Gravely）號準備執行加強美墨邊境安全任務。

美國Axios新聞網報導，把曾赴中東執行作戰任務的飛彈驅逐艦派到一向為海岸防衛隊負責的區域，代表川普政府打擊邊境移民行動進一步升級。格雷夫利號去年參與過攔截葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在中東攻擊商船的任務。

美國北方司令部司令季約特（Gregory Guillot）透過聲明表示，格雷夫利號所參與任務，是五角大廈落實總統川普相關行政命令，目的是「保護美國的領土完整、主權和安全」。

美國海軍在北方司令部負責的轄區包含美國本土、阿拉斯加、加拿大、墨西哥及周邊約500海里範圍內水域。

華盛頓郵報指出，格雷夫利號可能被派赴加勒比海、墨西哥灣巡弋。

五角大廈 川普 美國

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