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美海事監管官員：應對陸製船舶收費 以補貼本土造船業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國聯邦海事委員會（FMC） 主席索拉（Louis Sola） 。歐新社
美國聯邦海事委員會（FMC） 主席索拉（Louis Sola） 。歐新社

美國總統川普新任命的聯邦海事委員會（FMC） 主席索拉（Louis Sola） 表示，美國應該「以牙還牙」，對中國大陸製造的船舶收費，用來補貼美國本土造船業。

索拉接受英國金融時報訪問說：「我們必須抵銷中國對造船業的補貼，以牙還牙。」 他強調，「這筆錢用在哪裡？應該投資於美國航運業。」

索拉的論調呼應美國貿易代表署（USTR） 近日提出的建議，對停靠美國港口的中國製船舶應收取最高 150 萬美元的費用。

川普政府預計 3 月舉行公聽會後，對此提案作最後決定。此案在拜登政府任內即已啟動相關調查。

根據船舶經紀公司 Clarksons 統計，以2024 年來說，停靠美國港口受影響的船舶多達 36,595 次，並為美國一年帶來高達歲入 520 億美元。

不過，專家指出，美國造船業在短期內幾乎不可能和中國大陸對手抗衡。

但索拉表示，美國雖然長期依賴亞洲補貼後的低成本製造業，但本身擁有充足的資源、設施、人力和技術，具備發展本土製造業的條件。

他認為，美國在港口裝卸貨物的起重機市場可以占有「很大比率」的產量，因為這項技術並不複雜。

川普 美國

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