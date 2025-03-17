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川普重申4月2日對晶片等特定產業和對等關稅照常實施

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普在空軍一號上告訴記者，有些情況下，對進口貨品兩種關稅都會適用。路透
美國總統川普在空軍一號上告訴記者，有些情況下，對進口貨品兩種關稅都會適用。路透

美國總統川普表示，他將於4 月 2 日同時實施對等關稅和晶片在內特定產業關稅，加強貿易保護措施。他也表示，將於周二和俄羅斯總統普亭通話，繼續推動結束俄烏戰爭。

川普周日在空軍一號上對記者說：「有些情況下，對進口貨品兩種關稅都會適用。」「他們對我們課稅，我們也對他們課稅。此外，在汽車、鋼鋁等產業，我們還會加徵額外關稅。」

從川普此番談話看來，儘管關稅措施已導致金融市場震盪，也導致美國和盟國關係緊張。川普政府仍照模推動激進的關稅政策。

川普先前已表示，美國準備實施他所謂的對等關稅，即根據各國對美國的關稅及非關稅壁壘來估算，對進口貨品也實施對應的關稅。但他也強調，美國將特別扶持關鍵產業，包括汽車、鋼鐵、鋁、微處理器和製藥業，至於這些產業關稅是否納入對等關稅機制，還是額外加徵，目前尚不明朗。

「4 月 2 日將是美國解放的一天，」 川普說。「我們正在奪回過去那些極為愚蠢的總統白白送出去的財富，因為他們根本不懂自己在做什麼。」

川普政府已對中國大陸貨品課徵 20% 關稅，對鋼鋁加徵 25% 關稅，並宣布對加拿大和墨西哥商品課徵 25% 關稅，但後來對符合《美墨加協議》（USMCA）標準的貨品給予 1 個月豁免。此外，川普也表示，加拿大的能源與鉀肥（關鍵農業肥料）僅需適用 10% 稅率。

在空軍一號，川普也說：「我認為我們和俄羅斯的情況還不錯，或許周二我們會有些消息要宣布。」他強調達成協議的機會相當大。

當問及美方將要求俄羅斯做出哪些讓步時，川普回應，許多談判內容都涉及領土問題。

俄羅斯 川普 美國

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