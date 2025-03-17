美政府不顧法官禁止 要驅逐國內黑幫

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

美國將國內2百位委內瑞拉的黑幫關到薩爾瓦多！薩爾瓦多總統伯克利16日表示，美國將238位委內瑞拉黑幫成員以《戰爭法》為由，轉移到薩爾瓦多的超級監獄，雖然美國國內有法官要求聯邦政府不要這樣做，但為時已晚。川普上任後對非法移民採取更激進的態度，尤其此次移監行動也引發人權團體批評。

送到薩爾瓦多關

根據《英國廣播公司》與《衛報》報導，美國政府近日以1798年制訂的戰爭法《境外敵人法》，將238位遭政府認定為幫派分子的委內瑞拉人解離出境，並轉移到薩爾瓦多的超級大監獄。雖然美國有法官認定政府這樣做不對，但宣布判決時飛機已經離開美國。薩爾瓦多總統伯克利還發文諷刺該法官說：「來不及囉！」

對此，白宮新聞秘書李薇特回應，該法官的命令沒有法源依據，但政府的出境令有，因此依法將這些對美國本土造成威脅者送出國。美國政府指控這些「幫派分子」打算滲透、嘗試佔領美國，且威脅美國人民生命財產安全。但人權團體「美國公民自由工會」認為，川普的行為恐有不小法律爭議。

加強驅離非法移民

委內瑞拉政府則批評，川普以戰爭法為由，恐汙名化委內瑞拉移民，且還將囚犯轉移到薩爾瓦多最惡名昭彰的大監獄，完全是重演過去奴役、納粹集中營的悲劇。伯克利則表示，這些犯人將會被關到「恐怖主義限縮中心」，最多可容納4萬人，是伯克利為了掃蕩該國黑幫盤據所蓋的監獄。

但許多人權團體質疑該監獄的人權狀況很有問題。川普在競選期間，就曾承諾要加強控管非法移民，包括邊境興建圍牆、部署軍隊等，盼藉此整頓美國邊境毒品與暴力問題嚴重的狀況。雖然自川普上台後，非法移民進入數量創下新低，但川普希望能加速國內既有的非法移民遣返速度。

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