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遭美列入毒品黑名單 哥倫比亞警告恐適得其反

中央社／ 波哥大16日綜合外電報導

哥倫比亞國防部長今天警告美國川普政府，不要因為哥倫比亞沒能遏制毒品出口，就將哥國列入黑名單，因為這樣的決定將為美國帶來更多古柯鹼。

法新社報導，華盛頓正在考慮是否「取消」哥倫比亞身為反毒戰夥伴的資格，此舉可能限制美國數以百萬計的軍事援助，並對哥倫比亞聲譽造成重大打擊。

最近獲任命的國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）接受法新社訪問時表示，取消認證將意味「我們完全失去遏制威脅的能力」。

「無法遏制威脅，有違美國利益，因為會有更多的古柯鹼抵達，美國不會變得更強大、更繁榮或更安全。」

桑傑士堅稱：「我們兩國關係與合作破裂，為販毒提供了機會。」

哥倫比亞在美國9月審查之前發動外交攻勢，以避免被列入黑名單。

哥倫比亞 國防部 美國

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